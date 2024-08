DIRETTA ROMA OLYMPIACOS: AMICHEVOLE DI LIVELLO PER I DE ROSSI BOYS

Altra amichevole per la squadra allenata da Daniele De Rossi, atteso dalla diretta Roma Olympiacos, a partire dalla ore 17.00 di oggi, sabato 3 agosto. L’amichevole si disputa allo Stadio Manlio Scopigno di Rieti, coi capitolini che vogliono reagire alla sconfitta contro il Tolosa. Oggi dunque la Roma alza il livello contro i greci dell’Olympiakos, club greco, fresco di vittoria della Conference League. Le due compagini si sono affrontate l’ultima volta diciotto anni fa, in Champions, in una gara che terminò 1-1. Più recente invece un’amichevole disputata il 10 agosto 2010, che vide i giallorossi perdere per cinque reti a uno.

I tifosi giallorossi arrivano alla diretta di Roma Olympiacos con tanta curiosità, ma anche con la voglia di scoprire dove potrà arrivare questa squadra sotto la guida di De Rossi fin dall’inizio del campionato. La diretta di Roma Olympiacos sarà senza dubbio un’amichevole estiva interessante ed un antipasto di grande calcio per chi desidera vedere all’opera due squadre di qualità e che di sicuro si affronteranno a viso aperto per oliare i meccanismi in vista della nuova stagione. Tutti elementi che possono rendere ancora più affascinante scoprire il verdetto della diretta di Roma Olympiacos.

COME VEDERE LA DIRETTA ROMA OLYMPIACOS IN STREAMING VIDEO TV

Parliamo di un’amichevole precampionato suggestiva per entrambe le squadre. La Roma sa di affrontare una squadra forte e sa che per vincere dovrà sudare le cosiddette sette camicie. Un test valido per capire a che punto sono i capitolini in questa preparazione estiva. C’è grande curiosità da parte dei tifosi romanisti di vedere all’opera la truppa di De Rossi, anche se all’appello mancano sicuramente dei rinforzi.

Per i sostenitori giallorossi e gli appassionati di calcio sarà possibile seguire la diretta di Roma Olympiacos su DAZN. Si potrà inoltre seguire la sfida su Sky o attraverso l’app su varie piattaforme (smart TV, Playstation, Xbox, Amazon Stick). Le due società potranno comunque fornire aggiornamenti e notizie vari con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA OLYMPIACOS IN STREAMING VIDEO TV

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Roma Olympiacos dobbiamo segnalare che Daniele De Rossi, molti probabilmente, ripartirà dagli undici che hanno affrontato il Tolosa, almeno nello scacchiere di partenza. Ecco quali potrebbero essere le scelte dei giallorossi, in vista della diretta Roma Olympiacos.

Probabile 4-3-3 per i capitolini con Svilar; Buba Aboubacar, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini, Solbakken, Dybala, El Shaarawy. Ora la parola al campo per la diretta di Roma Olympiacos.