Diretta/ Roma Sampdoria (Primavera) streaming video tv: capolista inarrestabile

DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA: DE ROSSI NON MOLLA!

Roma Sampdoria, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Continua ad essere un vero caterpillar la Roma, in testa alla classifica del campionato con 5 punti di vantaggio sul Napoli secondo, battuto in casa dall’Inter mentre la Roma ha pareggiato 2-2 sul difficile campo della Juventus, mantenendo l’imbattibilità in campionato e restando l’unica formazione del torneo senza sconfitte.

Diretta/ Fiorentina Sampdoria (risultato finale 3-1) video: la ribaltano i viola

La Sampdoria è a un solo punto dalla zona play off, a quota 16 punti i blucerchiati hanno battuto 2-o l’Empoli campione d’Italia ottenendo la terza vittoria consecutiva in campionato: la Samp si sta risollevando dopo un avvio di stagione che non era stato brillante, lontano dagli standard che avevano portato nella scorsa stagione la formazione genovese a issarsi al primo posto nella regular season.

Diretta/ Sampdoria Empoli Primavera (risultato finale 2-0) la chiude Montevago

DIRETTA ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Roma Bologna Primavera, match che andrà in scena al Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio, Missori, Morichelli, Voelkerling, Tahirovic, Ndiaye, Faticanti, Riccardi, Rocchetti, Cherubini, Keramitsis. Risponderà la Sampdoria allenata da Felice Tufano con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saio, Migliardi, Aquino, Samotti, Bonfanti, Somma, Di Stefano, Pozzato, Bontempi, Polli, Chilafi.

DIRETTA/ Sampdoria Verona (risultato finale 3-1): Murru arrotonda il punteggio!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Tre Fontane di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA