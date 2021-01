Diretta/ Roma Sampdoria streaming video DAZN. Fonseca in quota Champions (Serie A)

DIRETTA ROMA SAMPDORIA

Roma Sampdoria, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, in programma domenica 3 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Occasione importante per i giallorossi che dopo il tracollo nella trasferta di Bergamo sono riusciti a rispondere battendo in casa il Cagliari 3-2 e ad approfittare dei risultati favorevoli dagli altri campi, che hanno proiettato la squadra allenata da Fonseca al terzo posto solitario in classifica. Milan e Inter sono ancora lontane in vetta ma la formazione capitolina punta al ritorno in Champions e in questo senso il rendimento nel 2020 è stato incoraggiante. La Roma proverà a sfruttare ora il doppio impegno interno proposto dal calendario contro una Sampdoria fin qui mina vagante del campionato, con tanti alti e bassi che hanno impedito finora ai blucerchiati di sognare l’Europa, pur restando a debita distanza dalla zona calda della classifica. Dopo 2 vittorie consecutive contro Verona e Crotone la squadra di Ranieri è caduta ancora in casa contro il Sassuolo, restando comunque a +7 dal Genoa e dalla zona retrocessione.

ROMA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sampdoria sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Roma Sampdoria, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paulo Fonseca con un 3-4-2-1: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Gli ospiti guidati in panchina da Claudio Ranieri schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-1-1 come modulo di partenza: Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Damsgaard; Verre; Quagliarella.

ROMA SAMPDORIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Roma e Sampdoria, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.47, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 4.75, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 6.00.

