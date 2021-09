Diretta/ Roma Sassuolo (Primavera) streaming video tv: riflettori sui giallorossi

DIRETTA ROMA SASSUOLO PRIMAVERA: DE ROSSI VUOLE I 3 PUNTI

Roma Sassuolo, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 12.00 presso lo stadio Tre Fontane, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato Primavera 1. Riflettori già puntati sui giallorossi dopo la roboante vittoria all’esordio in campionato: uno 0-4 che ha messo in luce un gruppo fresco, rinnovato ma sicuramente forte per provare a vivere l’ennesima stagione da protagonisti con Alberto De Rossi in panchina, che ha dunque iniziato il suo diciannovesimo campionato Primavera come allenatore dei giallorossi.

Probabili formazioni Roma Sassuolo/ Quote: dubbi per Mourinho e Dionisi

Il Sassuolo è sicuramente un avversario da prendere con le molle, gli emiliani hanno iniziato il loro cammino in campionato pareggiando 1-1 in casa contro il Milan: sfida combattuta, i neroverdi hanno subito un gol a freddo ma grazie a una rete di Paz sono riusciti a riacciuffare il pari all’89’. I ragazzi di Bigica puntano a brillare col Sassuolo che ha raccolto buoni frutti dal suo settore giovanile negli ultimi anni, su tutti quel Giacomo Raspadori che mercoledì scorso si è ritagliato la sua prima partita da grande protagonista con la maglia azzurra della Nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO/ Diretta tv: Mourinho ha ancora dubbi davanti

DIRETTA ROMA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassuolo Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia SoloCalcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Roma Sassuolo Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Evangelisti, Olivera, Missori, Feratovic; Faticanti, Tripi, Volpato; Afena-Gyan, Tahirovic, Voelkerling Persson. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Paz, Zalli; Zenelaj, Kumi, Aucelli; Abubakar, Arcopinto, Karamoko.

Video/ Sassuolo Sampdoria (0-0) highlights: Audero sugli scudi (Serie A)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Tre Fontane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA