DIRETTA ROMA SHAKTAR DONETSK/ Streaming video tv: Mourinho prova asse Dybala-Abraham

Manca sempre meno alla diretta di Roma Shakhtar Donetsk, andiamo adesso a riassumere come sarà l’inizio del campionato di Serie A per i giallorossi capitolini. Per la Roma il debutto avrà luogo domenica 14 agosto alle ore 20.45, quando i ragazzi di José Mourinho faranno visita alla Salernitana presso lo stadio Arechi. Nella seconda giornata ecco naturalmente la prima partita casalinga per la Roma, perché alle ore 18.30 di lunedì 22 agosto si giocherà allo stadio Olimpico la sfida contro la neopromossa Cremonese, altro impegno sulla carta facile. Sabato 27 agosto attenzione invece a un match a dir poco stuzzicante, il grande anticipo Juventus Roma alle ore 18.30 per una sfida di lusso contro una rivale storica per i giallorossi nella terza giornata. Ci sarà poi un turno infrasettimanale che per la Roma proporrà nella quarta giornata l’impegno casalingo contro l’altra neopromossa Monza alle ore 20.45 di martedì 30 agosto, infine completiamo la nostra panoramica sulla primissima parte della stagione giallorossa con la quinta giornata, che prevederà la trasferta in Friuli per disputare Udinese Roma alle ore 20.45 di domenica 4 settembre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA SHAKTAR DONETSK: ULTIMO TEST PER I GIALLOROSSI

La diretta Roma Shaktar Donetsk vede i giallorossi di Josè Mourinho affrontare questo test di pre-season in una sfida dal sapore di Europa. La tradizione sportiva dello Shaktar Donetsk è chiaramente importante, e lo Special One della Roma sa bene quanto una partita così possa essere importante, non solo per l’aspetto puramente tecnico e tattico, ma anche per l’aspetto psicologico nell’affrontare un avversario come lo Shaktar Donetsk, da grande tradizione calcistica ed europea. La diretta Roma Shaktar Donetsk sarà giocata domenica 7 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, poi i giallorossi voleranno a Salerno per la prima di campionato.

Shaktar Donetsk che ha ceduto nelle ultime giornate uno dei tasselli più di talento e importanti della rosa: Dodo. Il terzino destro, ma anche esterno di centrocampo in occorrenza, si è trasferito alla Fiorentina, salutando l’Ucraina dopo diversi anni passati, ad ottimi livelli, con la squadra arancione e nera. Una perdita importante per la squadra ucraina, che affronteranno la Roma dello Special One, senza un tassello titolare e dovendo contrastare un tridente tutto tecnica: Zaniolo, Dybala ed Abraham.

ROMA SHAKTAR DONETSK STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Roma è pronta per iniziare la nuova stagione e affrontare tutti gli impegni ma ancora c’è spazio per l’ultima amichevole: si resta, difatti, in casa, tra le mura amiche dello stadio Olimpico di Roma, dove ad arrivare saranno gli ucraini dello Shaktar Donetsk. La diretta Roma Shaktar Donetsk in streaming video sarà possibile vederla su Dazn a partire dalle 20:45 nell’apposita schermata della piattaforma. Soltanto una smart tv, oppure qualsiasi dispositivo elettronico ed il tifoso della Roma, e non solo, potrà assistere indisturbato alla partita senza neppure scendere di casa di casa.

Roma che quindi attende gli ucarini dello Shaktar Donetsk, in questa sfida dal sapore di Europa che conta. Ultima annata terminata con la Roma che si è qualificata in Europa, nella fattispecie in Europa League, insieme agli eterni rivali e cugini, oltra che compaesani, della Lazio di Maurizio Sarri che ieri ha, invece, affrontato il Real Valladolid in Spagna nell’ultima amichevole della pre season prima dell’incontro con il Bologna di Mihajlovic alla prima di campionato.

DIRETTA ROMA SHAKTAR DONETSK: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta di Roma Shaktar Donetsk, guardiamo le probabili formazioni delle due squadre. Partiamo dai padroni di casa che si schiereranno, quest’oggi, con il 4-3-2-1. In porta Rui Patricio è sicuro di una maglia da titolare. Difesa con Spinazzola a sinistra, centrali Smalling ed Ibanez, in gol nell’ultimo match, ed a destra Karsdorp. Mediana con Cristante, Matic, neoacquisto dal Manchester United, ed il capitano e numero 7 Lorenzo Pellegrini. Tridente offensivo tutto pepe con Nicolò Zaniolo, in ottimo spolvero nelle prime uscite di campionato, Paulo Dybala ed Tammy Abraham che stanno migliorando, sempre più, la loro intesa in campo.

Ucraini che affrontano la Roma con in porta il giovane Trubin, favorito su Pyatov. Difesa a 4 con Konoplya, Bondar, in staffetta con Matvienko, e Marlon. A sinistra chiude la fascia Kornienko, mancino naturale. A centrocampo possono essere schierati Stepanenko e Djurasek. Trequarti centrale affidata a Sudakov., diciannovenne dalle belle speranze; esterni Mudryk e Vakula; li davanti spazio a Traorè con Kayode che potrebbe entrare partita in corso, quindi possibile staffetta con l’attaccante ex Chelsea.











