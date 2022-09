Diretta/ Roma Torino streaming video tv: giallorossi tra alti e bassi (Primavera)

DIRETTA ROMA TORINO: GUIDI CERCA CONTINUITÀ

Roma Torino, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi tra alti e bassi in questo avvio di campionato, dopo la sconfitta contro il Bologna la formazione capitolina è riuscita comunque a rialzare immediatamente la testa con un poker inflitto a domicilio all’Atalanta, con una ottima prestazione dell’attacco che era rimasto a secco contro i felsinei.

Il Torino è stato protagonista di un eccellente avvio di stagione con tre vittorie su tre: Cagliari, Atalanta e Inter hanno ceduto ai granata, con i campioni d’Italia in carica piegati da un gol di Ansah Yeboh per i granata. Il 12 febbraio scorso nell’ultimo precedente nella Capitale tra le due squadre nel campionato Primavera le due formazioni hanno pareggiato 2-2, 4-0 per la Roma nell’ultimo successo interno giallorosso contro il Toro il 31 gennaio 2021, Torino vincente 1-2 per l’ultima volta il primo febbraio 2020.

ROMA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Torino Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Torino Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Vetkal, Tahirovic; Volpato, Satriano, Cherubini. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Passador, Anton, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Ansah, Antolini, Dellavalle, Dembele, Weidmann, Ruszel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA TORINO PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.

