DIRETTA/ Roma Torino video streaming tv: è vantaggio giallorosso nei precedenti

DIRETTA ROMA TORINO: I TESTA A TESTA

Leggiamo da vicino i precedenti della diretta di Roma Torino. Il bilancio ci parla di 180 partite in tutte le competizioni ufficiali con un netto predominio dei giallorossi. La Roma ha vinto 77 volte con 57 successi dei granata e 46 pareggi. L’ultimo precedente è un 1-0 del novembre 2021, una gara decisa da una delle prime reti italiane dell’inglese Tammy Abraham che era arrivato da pochi mesi dal Chelsea per volere del nuovo allenatore José Mourinho.

romaIl Toro ha vinto la sua ultima gara in casa della Roma nel gennaio del 2020 in una partita terminata 0-2. Ad aprirla fu il gallo Andrea Belotti alla fine del primo tempo, il centravanti ora invece è il prezioso ex di turno che sarà schierato tra le file del club giallorosso. Sempre Belotti siglò la personale doppietta con un calcio di rigore al minuto 86. Sarà interessante vedere come si aggiornerà il bilancio dopo la gara di oggi che metterà di fronte due squadre alla ricerca dei tre punti. (Matteo Fantozzi)

ROMA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Torino non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

ROMA TORINO: MOU, 3 PUNTI A TUTTI I COSTI!

Roma Torino, in diretta domenica 13 agosto 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Settimana pesante per i giallorossi che dopo il derby perso contro la Lazio, beffati da un errore di Ibanez e da un gol di Felipe Anderson, non sono riusciti a tornare alla vittoria neanche a Reggio Emilia contro il Sassuolo: Mourinho chiede una scossa ai suoi dopo aver pesantemente accusato un giocatore (Karsdorp, pur senza farne mai il nome) di aver “tradito” il gruppo.

Proverà ad approfittare delle difficoltà giallorosse un Torino che tra alti e bassi ha comunque già raggiunto quota 20 punti in classifica, confermandosi formazione concreta plasmata attorno al carattere del tecnico Juric. Il 28 novembre 2021 la Roma ha vinto di misura, grazie a un gol di Abraham, l’ultimo precedente interno contro i granata, che non espugnano invece l’Olimpico giallorosso dallo 0-2 del 5 gennaio 2020 con doppietta del “Gallo” Belotti, oggi nella rosa della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Roma Torino, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo; Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Pellegri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











