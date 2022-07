Diretta/ Roma Tottenham streaming video tv: test di lusso (Amichevole)

DIRETTA ROMA TOTTENHAM: AMICHEVOLE IN EQUILIBRIO

Roma Tottenham, in diretta sabato 30 luglio 2022 alle ore 20.15 presso il Sammy Ofer Stadium di Haifa, sarà una sfida amichevole tra la formazione giallorossa e quella londinese. Sfida anche tra due grandi allenatori, José Mourinho e Antonio Conte e due squadre che stanno muovendosi con grandi ambizioni sul mercato. In attesa di chiudere le operazioni Wijnaldum e Belotti, la Roma lancerà in un primo test probante Paulo Dybala, dopo la sgambata a Trigoria contro l’Ascoli di qualche giorno fa.

Grandi ambizioni anche per il Tottenham, tornato sul palcoscenico della Champions League e che Antonio Conte sta modellando secondo le sue idee, sempre attorno al bomber Harry Kane che resta il punto fermo degli Spurs. Con Dybala affiancato al centravanti inglese Tammy Abraham anche la Roma conta molto sul proprio potenziale offensivo, cercando di valutare anche equilibri di centrocampo considerando anche che l’innesto di Wijnaldum potrebbe regalare maggiore solidità al reparto.

DIRETTA ROMA TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Roma Tottenham, ma ci sarà comunque un modo per seguire questa amichevole estiva: infatti il match viene trasmesso su DAZN, e dunque tutti gli abbonati a questa piattaforma potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Roma Tottenham. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e installare DAZN con i dati dell’abbonamento; in alternativa si potrà utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TOTTENHAM

Le probabili formazioni della diretta Roma Tottenham, match che andrà in scena al Sammy Ofer Stadium di Haifa. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Matic, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham. Risponderà il Tottenham allenato da Antonio Conte con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Lloris, Sanchez, Dier, Romero, Sessegnon, Bentancur, Hojbjerg, Royal, Son, Kane, Kulusevski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Tottenham, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Tottenham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











