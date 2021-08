Diretta Roma Trabzonspor/ Streaming video tv: Mourinho favorito (Conference League)

DIRETTA ROMA TRABZONSPOR: MOU VUOLE LA VITTORIA!

Roma Trabzonspor, in diretta dallo stadio Olimpico della Capitale alle ore 19.00 di stasera, giovedì 26 agosto 2021, è la partita di ritorno dei playoff di Conference League che deciderà se i giallorossi di José Mourinho si qualificheranno per la fase a gironi della neonata terza competizione Uefa per club. Le premesse che ci accompagnano verso la diretta di Roma Trabzonspor sono certamente molto buone, perché i giallorossi all’andata hanno vinto per 1-2 a Trebisonda ed inoltre il nuovo corso di José Mourinho è cominciato molto bene anche in campionato, dove la Roma ha sconfitto la Fiorentina per 3-1 domenica sera.

Probabili formazioni Roma Trabzonspor/ Quote: ballottaggio a tre in attacco

La sfida casalinga contro i turchi del Trabzonspor dovrebbe dunque vedere favoriti i giallorossi, anche se con una dovuta avvertenza: è sparita la regola sui gol in trasferta, di conseguenza qualunque vittoria del Trabzonspor con una rete di margine manderebbe la partita ai tempi supplementari; la Roma si qualificherà invece con una vittoria o un pareggio, infine un colpaccio del Trabzonspor con più di un gol di scarto firmerebbe un ribaltone davvero clamoroso. Che cosa succederà in Roma Trabzonspor?

Umtiti alla Roma?/ Calciomercato news, proposto dal Barcellona. Occhio alla Juventus

DIRETTA ROMA TRABZONSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Trabzonspor in diretta tv sarà visibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguire la partita su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali numero 201 e 203) oppure naturalmente anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRABZONSPOR

Nelle probabili formazioni di Roma Trabzonspor, José Mourinho dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 con Ibanez e Mancini centrali di difesa davanti a Rui Patricio, mentre come terzini dovremmo rivedere Karsdorp a destra e Viña a sinistra. Il dubbio più interessante è quello per la maglia di centravanti titolare fra i due nuovi acquisti Abraham e Shomurodov più Borja Mayoral, mentre sulla linea della trequarti la certezza dovrebbe essere Zaniolo, espulso in campionato e dunque indisponibile per la Serie A, con il quale potrebbero giocare Pellegrini e Mkhitaryan, con El Shaarawy che dovrebbe di conseguenza partire dalla panchina. Abdullah Avci nel suo Trabzonspor potrebbe proporre l’ex Parma Cornelius come centravanti, mentre Omur e Bakasetas sono in ballottaggio sulla trequarti. Dovrebbero essere confermati poi il grande ex Gervinho a destra e un altro giocatore notissimo in Italia, cioè Hamsik, rifinitore alle spalle della prima punta, infine nel reparto offensivo ci sarà anche Nwakaeme. Nel modulo 4-1-4-1 ci sarà poi Ozdemir come perno centrale a protezione della difesa, dove Edgar Ié e Vitor Hugo sono favoriti come centrali davanti al portiere Cakir, con l’ex Roma Bruno Peres terzino destro e Koybasi favorito su Serkan Asan a sinistra.

Calciomercato Roma/ Presentati Vina e Shomurodov: "Io con Abraham? Non vedo l'ora!"

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Roma Trabzonspor in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa giallorossi, il segno 1 per la vittoria della Roma è infatti quotato a 1,45 mentre poi si sale a 4,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Trabzonspor.



© RIPRODUZIONE RISERVATA