Diretta Trabzonspor Roma/ Streaming video tv: i giallorossi in Conference League!

DIRETTA TRABZONSPOR ROMA: LA PRIMA UFFICIALE!

Trabzonspor Roma, che viene diretta dall’arbitro sloveno Matej Jug, si gioca alle ore 19:30 di giovedì 19 agosto presso il Senol Gunes Spor Kompleksi Yeni Stadyum: è l’andata dello spareggio di Conference League 2021-2022, e dunque anche l’Italia viene finalmente coinvolta in una neonata competizione con la quale la Uefa ha riportato a tre il numero delle sue coppe. Forse l’attesa è più sul contesto che sull’effettivo impegno dei giallorossi, comunque non scontato: due partite per entrare nella fase a gironi, contro un avversario per nulla scontato visto che il Trabzonspor ha nella sua rosa vecchie conoscenze e giocatori di esperienza e impatto.

José Mourinho, certamente il grande colpo dell’estate per quanto riguarda i giallorossi, è alla sua prima ufficiale con la Roma, e nelle amichevoli ha già dimostrato di poter dare una netta impronta alla sua squadra; aspettando che inizi anche il campionato vedremo quello che succederà nella diretta di Trabzonspor Roma, e allora possiamo andare a fare qualche valutazione preventiva circa le scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA TRABZONSPOR ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trabzonspor Roma viene trasmessa su Sky Sport 253: il canale della televisione satellitare fa parte del pacchetto Calcio e dunque sarà richiesto uno specifico abbonamento per la visione della partita di Conference League.

I clienti avranno poi l’alternativa della diretta streaming video: in questo caso basterà attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TRABZONSPOR ROMA

Nelle probabili formazioni di Trabzonspor Roma, Adbullah Avci dovrebbe puntare su un 4-1-4-1: in porta va Cakir che è il numero 1 della nazionale turca, il primo ex giallorosso è Bruno Peres che dovrebbe agire a sinistra, con Asan a destra e la coppia centrale formata da Ié e Vitor Hugo. Avremo poi una mediana comandata da Ozdemir, davanti al quale agisce Hamsik in qualità di trequartista con il supporto di Bakasetas; Gervinho è l’esterno destro, Nwakaeme dall’altra parte con Djaniny centravanti.

Il 4-2-3-1 di Mourinho prevede invece Rui Patricio in porta, Gianluca Mancini e Smalling al centro della difesa che dovrebbe essere completata da Karsdorp e Matias Vina, i due mediani al momento sono Cristante e Veretout che dunque dovrebbero essere titolari, mandando invece Lorenzo Pellegrini a fare il trequartista in posizione centrale tra Zaniolo e uno tra Mkhitaryan e El Shaarawy. Aspettando Tammy Abraham, il centravanti uscirà dal ballottaggio tra Shomurodov e Borja Mayoral.



