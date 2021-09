Diretta/ Roma Verona (Primavera) streaming video tv: giallorossi per ripartire

DIRETTA ROMA VERONA PRIMAVERA: DE ROSSI VUOLE I 3 PUNTI

Roma Verona, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 10.45 presso lo stadio Tre Fontane sarà un sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Giallorossi chiamati a ripartire dopo il pareggio in casa del Milan. Un 2-2 di per sé non negativo ma che ha portato la squadra di De Rossi a frenare per la prima volta in campionato dopo due vittorie consecutive contro Torino e Sassuolo, con la Roma che mantiene comunque il primo posto in classifica in questa fase iniziale del torneo, in un terzetto a quota 7 punti assieme a Cagliari ed Inter.

Il Verona era partito col botto battendo i campioni d’Italia in carica dell’Empoli, quindi il pareggio a Ferrara contro la Spal. In un altro scontro un una neopromossa, il Lecce, è arrivata però la prima sconfitta stagionale per gli scaligeri, uno 0-2 che ha confermato come il salto di categoria sia comunque un qualcosa da scontare e alla quale prendere le misure. I ragazzi di Corrent cercheranno ora, su uno dei campi più difficili del campionato, di salire di tono per non gettare al vento quello che era stato un ottimo inizio.

DIRETTA ROMA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Verona Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Roma Verona, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mastrantonio; Faticanti, Feratovic, Ndiaye, Morichelli; Missori, Oliveras, Volpato; Satriano, Afena-Gyan, Tahirovic. Risponderà il Verona allenato da Nicola Corrent con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Boseggia; Calabrese, Bernardi, Terracciano, Coppola; Squarzoni, Turra, Pierobon; Florio, Bragantini, Bosilj.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Tre Fontane, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



