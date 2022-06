Diretta/ Romania Montenegro streaming video tv: tutto in ballo (Nations League)

DIRETTA ROMANIA MONTENEGRO: PARTITA COMBATTUTA!

Romania Montenegro, in diretta martedì 14 giugno 2022 alle ore 20.45 presso lo Stadionul Giuleşti – Valentin Stănescu di Bucarest sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. E’ tornato tutto in ballo dopo gli ultimi risultati nel gruppo 3 della Lega B di Nations League. Dopo due sconfitte consecutive la Romania ha battuto in casa la Finlandia mentre il Montenegro ha fermato sul pareggio la Bosnia: ora tra i bosniaci primi e i romeni ultimi ci sono solo 2 lunghezze di distanza.

DIRETTA/ Turchia Lituania video streaming tv: un solo incrocio, con 6 gol dei turchi

La Romania sta lavorando per reagire a un momento di crisi dopo la mancata qualificazione a Qatar 2022 che aveva fatto seguito a quella agli Europei. Il Montenegro si sta confermando nazionale in crescita, ancora a caccia del grande exploit in grado di far compiere un vero salto di qualità. Nel match d’andata montenegrini vincenti con un secco 2-0 sulla Romania, reti decisive firmate da Mugosa e Vukcevic.

DIRETTA/ Ucraina Irlanda video streaming tv: all'andata fu un blitz dei gialloblu

DIRETTA ROMANIA MONTENEGRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Romania Montenegro sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA MONTENEGRO

Le probabili formazioni della diretta Romania Montenegro, match che andrà in scena allo Stadionul Giuleşti – Valentin Stănescu di Bucarest. Per la Romania, Edward Iordanescu schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Nita; Ratiu, Chiriches, Burca, Bancu; Olaru, Marin; Sorescu, Maxim, Marin; Puscas. Risponderà il Montenegro allenato da Miodrag Radulovic con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Mijatovic; Vesovic, Vujacic, Tomasevic, Vukcevic; Marusic, Raickovic, Jankovic, Jovovic; Mugosa, Haksabanovic.

DIRETTA INGHILTERRA UNGHERIA/ Video streaming tv: pari nell'ultima in terra inglese

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Romania Montenegro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Polonia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Belgio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA