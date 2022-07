DIRETTA SALERNITANA ADANA DEMIRSPOR / Streaming video tv: Ribery in attacco

DIRETTA SALERNITANA ADANA DEMIRSPOR: IL COMUNICATO

La diretta Salernitana Adana Demirspor sarà una delle 3 partite che oggi 30 luglio, andranno in scena allo stadio Arechi di Salerno. Con questo comunicato ufficiale, apparso nel sito della società campana, è stato confermata la presenza dei 3 club (Salernitana, Adana e Reggina) che si sfideranno per questo triangolare in onore del fratello Iervolino, scomparso prematuramente: “L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare che il 30 luglio allo Stadio Arechi si svolgerà il 1º Trofeo Angelo Iervolino, triangolare intitolato alla memoria del fratello del Presidente Iervolino prematuramente scomparso, grande appassionato di calcio e sport. Nel corso della serata saranno inoltre svelate le maglie ufficiali per la stagione 2022/2023″.

“Il Trofeo vedrà sfidarsi a partire dalle ore 19:30 Salernitana, Adana Demirspor e Reggina. I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita VivaTicket a partire dalle ore 15:00 di domani, martedì 19 luglio. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto, usufruendo della tariffa ridotta, in qualsiasi settore. L’evento contribuirà a sostenere l’Associazione Italiana Leucemia”, con questo comunicato la Salernitana chiuderà le porte di luglio per affacciarsi al mese di agosto, nel quale inizierà il campionato italiano.

DIRETTA SALERNITANA ADANA DEMIRSPOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Adana Demirspor, così come gli scontri tra i turchi e la Reggina ed i calabresi contro i campani, salvo variazioni, non dovrebbero essere trasmessi da nessuna emittente televisiva. Ad oggi nessun comunicato ufficiale che attesti la visione del match da parte di un’emittente che la trasmetti. Vedremo se seguiranno degli aggiornamenti relativamente al triangolare in memoria del fratello scomparso prematuramente del presidente della Salernitana Iervolino, alla sua prima edizione.

Chi parteciperanno alla partita, sono sicuramente i tifosi della Salernitana che assisteranno allo stadio, come si attesta nel comunicato: “Gli abbonati potranno acquistare il biglietto, usufruendo della tariffa ridotta, in qualsiasi settore”. Biglietti che potranno essere acquistati online sul sito di Vivaticket.

DIRETTA SALERNITANA ADANA DEMIRSPOR: PROBABILI FORMAZIONI

In attesa della diretta Salernitana Adana Demirspor, ecco le probabili formazioni delle due compagini. Partiamo dai campani che si schiereranno Sepe tra i pali; Motoc, Radovanovic, Gagliolo in linea difensiva con Veseli che scalpita; Mazzocchi neoacquisto della campagna estiva dal Venezia, Capezzi, scuola Fiorentina, Bohinen, Cavion, Jaroszynski compongono il centrocampo; Ribery, Kristoffersen lì davanti comporranno la coppia d’attacco con Botheim pronto ad entrare dalla panchina al posto del norvegese.

Ecco la probabile formazione della squadra turca che si schiererà con la staffetta tra i pali Karacic o Karakus; linea difensiva composta da 4 giocatori, partendo da destra verso sinistra Svensson, Guler, Akaydin e Rodrigues. Attenzione al nuovo acquisto Rakitskyi. Centrocampo con Stambouli, Inler ex mister x del Napoli di De Laurentiis, Ndiaye in zona più offensiva. Belhanda da numero da 10 vero, dietro le punte Onyekuru e Assombalonga.

