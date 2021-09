Diretta/ Salernitana Atalanta streaming video tv: granata alle strette (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA ATALANTA: TUTTO FACILE PER GASP!

Salernitana Atalanta, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie A. Per i granata appuntamento cruciale dopo 3 sconfitte consecutive in campionato: 11 gol subiti nelle prime 3 partite di campionato hanno dimostrato come la difesa sia al momento il problema principale della squadra di Castori, che di sicuro non viene aiutata dal calendario, ma un nuovo passo falso potrebbe mettere in bilico anche la posizione del tecnico della promozione sulla panchina della squadra campana.

L’Atalanta è reduce da un match spettacolare in Champions League in casa del Villarreal, un 2-2 che ha mostrato una squadra più vivace e reattiva rispetto a quella sconfitta dalla Fiorentina nell’ultimo turno di campionato. La partenza degli uomini di Gasperini è stata comunque abbastanza lenta e gli orobici sanno come i punti persi inizialmente possano pesare nel corso della stagione. Le due squadre tornano ad affrontarsi a Salerno in campionato dopo 17 anni e mezzo: il 18 gennaio 2004 in Serie B fu l’Atalanta a imporsi 1-3 all’Arechi.

DIRETTA SALERNITANA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Atalanta è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del sabato sera di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ATALANTA

Le probabili formazioni di Salernitana Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M, Di Tacchio, Obi, Zortea; Bonazzoli, Simy. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arechi di Salerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 10.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.28.



