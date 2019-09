Diretta Salernitana Benevento/ Streaming video e tv: quote e risultato live (Serie A)

Salernitana-Benevento, diretta da Abbatista, si gioca lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno e sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il programma della terza giornata del campionato di Serie B. La Salernitana si presenta all’appuntamento a punteggio pieno, avendo anche espugnato il campo del Cosenza alla seconda giornata dopo il successo interno sul Pescara all’esordio. Un approccio sicuramente convincente da parte di Ventura, che dopo le ultime disavventure in carriera ha scelto Salerno per rilanciarsi come tecnico di provata esperienza. Il Benevento di Pippo Inzaghi invece, dopo il pericolo scampato all’esordio a Livorno con i labronici che hanno fallito un calcio di rigore allo scadere, ha vinto e convinto in casa contro il Cittadella alla seconda giornata. 4-1 per i sanniti con i gol di Maggio, Insigne e Coda che si sono aggiunti all’autogol di Ghiringhelli, fissando il poker in favore del Benevento.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Benevento, lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul satellite oppure sul digitale terrestre. La diretta esclusiva del match sarà affidata a DAZN, in diretta streaming video via internet collegandosi con l’applicazione tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, o direttamente al sito per seguire dal diretta streaming video via internet dell’incontro tramite pc.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BENEVENTO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Salernitana-Benevento, lunedì 16 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2019/20. 3-5-2 per la Salernitana allenata da Ventura schierata con: Micai, Karo, Migliorini, Jarozynski, Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Kiyine, Djuric, Jallow. Risponderà con un 4-4-1-1 il Benevento di Filippo Inzaghi schierato con: Montipò, Maggio, Volta, Caldirola, Letizia, Roberto Insigne, Del Pinto, Viola, Tello, Sau, Coda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Salernitana favorita per la conquista della vittoria contro il Benevento. Vittoria in casa quotata 2.60, pareggio proposto a una quota di 3.00 mentre l’affermazione in trasferta viene offerta a una quota di 2.85. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 è fissata a 2.15, la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.65.



