Diretta Salernitana Catanzaro/ Streaming video e tv: quote, che sfida! (Coppa Italia)

Salernitana Catanzaro, in diretta domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una delle sfide relative al secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Inizia l’avventura della nuova Salernitana allenata da Ventura, col CT della Nazionale che ha fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018 che proverà a rilanciarsi dopo il periodo più difficile della sua carriera. Ha già invece fatto il suo esordio ufficiale in questa nuova stagione il Catanzaro, che nel precedente turno di Coppa Italia ha faticato nell’avere ragione della Casertana, ma alla fine ha avuto la meglio ai tempi supplementari. Nella scorsa stagione i calabresi hanno veleggiato nelle zone alte della classifica nel girone C di Serie C, ma nei play off si sono subito fermati nel doppio confronto con la Feralpisalò.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana-Catanzaro, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, non sarà visibile in diretta tv sui canali satellitari o sul digitale terrestre, in chiaro o a pagamento. Non ci sarà neanche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet, si potranno però avere aggiornamenti consultando i profili social ufficiali dei due club sulle varie piattaforme tra Facebook, Twitter o Instagram.

LE PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CATANZARO

Le probabili formazioni che dovrebbero scontrarsi in Salernitana-Catanzaro, domenica 11 agosto 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, match valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La Salernitana allenata da Ventura dovrebbe giocare con un 3-5-2 schierato con Micai; Karo, Billong, Carillo; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Jallow, Giannetti. Risponderà il Catanzaro allenato da Auteri con un 3-4-3 così schierato: Adamonis; Celiento, Martinelli, Riggio; Casoli, Maita, De Risio, Favalli; Kanoute, Calì, Fischnaller.



