DIRETTA SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA/ Video streaming tv: gli avversari degli amaranto (19 luglio 2023)

DIRETTA SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA: GLI AVVERSARI

Studiando da più vicino la diretta di Salernitana Delfino Curi Pescara, ricordiamo che la squadra che oggi affronta gli amaranto in amichevole gioca nel campionato di Eccellenza, ovviamente in Abruzzo. Il teatro delle partite interne del Delfino Curi Pescara è il Campo San Marco; nel 2022 la squadra aveva ottenuto l’ottavo posto nel suo girone di Eccellenza, in questa stagione si è migliorata con la settima piazza. Ha ottenuto 50 punti (13 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte); un rendimento tutto sommato accettabile, anche se L’Aquila che ha ottenuto la promozione in Serie D ha fatto ben 34 punti in più e le due terze (Angolana e Torrese) sono arrivate a +7.

Il Delfino Curi Pescara comunque gioca in Eccellenza da ormai parecchi anni; il miglior risultato che ha ottenuto è stato quello del 2020-2021 in cui ha conquistato la quinta posizione. È una delle tante società che sguazzano nelle serie minori italiane, sognando il grande salto di qualità che ogni tanto qualche favola riesce a centrare; chiaramente il modello di riferimento può essere il Pescara, ma ovviamente anche con un esempio così a pochi chilometri non si può certo dire che scalare le categorie del nostro calcio sia troppo semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Delfino Curi Pescara sarà trasmessa gratis in diretta streaming su SalernitanaNews.it e sulla pagina Facebook. Aggiornamenti in tempo reale, come sempre, sui canali ufficiali del club. Per il pubblico in loco dovrebbe esserci ingresso a pagamento ma la società non ha ancora comunicato notizie a riguardo.

SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA: PAULO SOUSA CERCA CONFERME

Salernitana Delfino Curi Pescara, in diretta mercoledì 19 luglio 2023 alle ore 17.00 presso il Campo Sportivo Comunale di Rivisondoli sarà una sfida amichevole, la prima per la truppa di Paulo Sousa da quando è iniziato il ritiro pre-campionato. Dal 20 al 22 luglio solito programma di allenamenti prima di disputare un’altra gara di preparazione al campionato contro il Picerno, compagine ai nastri di partenza della prossima Lega Pro.

La seconda parte del ritiro estivo dei granata si svolgerà a Fiuggi (Frosinone) e, al termine del mini ciclo di allenamenti, vi sarà un antipasto di Serie A. Il 29 luglio allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, infatti, vi sarà l’amichevole contro la compagine locale neopromossa nel massimo campionato e allenata da Eusebio Di Francesco.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA DELFINO CURI PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Delfino Curi Pescara, match che andrà in scena presso il Campo Sportivo Comunale di Rivisondoli. Dopo un inizio di estate turbolento a causa dell’interessamento del Napoli nei confronti del tecnico Paulo Sousa, finalmente i granata possono pensare esclusivamente al campo. L’allenatore portoghese ripartirà dalle sue certezze, ovvero da quel 4-2-3-1 visto nella seconda parte della scorsa stagione sportiva. Al netto di possibili partenze e arrivi dell’ultimo minuto, Paulo Sousa riprenderà il cammino con Ochoa tra i pali e una linea difensiva composta da Gyomber, Lovato, Bradaric e Mazzocchi. A centrocampo Coulibaly e Maggiore mentre Candreva troverà spazio insieme a Botheim e Valencia alle spalle della punta Dia.

