Diretta/ Salernitana Empoli (Serie B) streaming video DAZN: punti per la Serie A!

DIRETTA SALERNITANA EMPOLI: SULLA CARTA TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA…

Salernitana Empoli, in diretta venerdì 7 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Prima di due sfide che per la Salernitana potrebbero rappresentare un vero e proprio appuntamento con la storia. Con 2 soli campionati di Serie A alle sue spalle, il sodalizio campano sogna la sua terza promozione di sempre nella massima serie dopo l’incredibile vittoria di Pordenone, arrivata su rigore al 96′. Un successo che ha reso la Salernitana padrona del suo destino, 2 punti avanti rispetto a Monza e Lecce con cui però la squadra di Castori ha scontri diretti favorevoli.

PRONOSTICI SERIE B/ Quote 37^ giornata: cosa succederà allo Zini?

Per la sicurezza della Serie A serviranno due vittoria a partire da questa sfida contro l’Empoli che ha invece festeggiato proprio martedì scorso il matematico ritorno in A dopo due stagioni. Toscani dominatori della stagione e soprattutto con 2 sole sconfitte nelle 36 partite fin qui disputate: la Salernitana spera in una capolista fiaccata e distratta dalla grande festa, ma la qualità della formazione azzurra non può far pensare a un impegno agevole per i granata, considerando la pressione derivata dalla consapevolezza di non poter sbagliare.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Le mosse e i dubbi: Gucher e Pavic squalificati!

DIRETTA SALERNITANA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Salernitana Empoli, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

Le probabili formazioni della sfida tra Salernitana e Empoli allo stadio Arechi. I padroni di casa allenati da Fabrizio Castori scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Casasola; Djuric, Gondo. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alessio Dionisi con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Haas, Stulac, Ricci; Bajrami; Matos, Mancosu.

Diretta/ Ascoli Cittadella (Serie B) streaming video DAZN: salvezza a un passo

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Salernitana e Empoli, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.60 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.85 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 5.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA