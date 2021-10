Diretta/ Salernitana Empoli streaming video tv: esordio per Colantuono (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA EMPOLI: PUNTI PESANTI PER IL NUOVO MISTER DEI CAMPANI

Salernitana Empoli, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. Si affrontano le due squadre che si sono piazzate ai primi due posti nello scorso campionato cadetto. L’Empoli ha iniziato in maniera positiva la nuova avventura in Serie A, con 9 punti nelle prime 7 partite, ma ha scontato un crocevia di calendario piuttosto complicato, perdendo contro la Roma prima della sosta e poi subendo alla ripresa un poker in casa contro l’Atalanta.

La Salernitana invece dopo l’ultima sconfitta di La Spezia ha deciso per il cambio di allenatore: via il tecnico della promozione, Fabrizio Castori, e dentro Stefano Colantuono, chiamato a compattare un gruppo che deve essenzialmente conquistare la salvezza prima di ogni altro obiettivo. Il 7 maggio scorso la Salernitana ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno con l’Empoli, appunto in Serie B, con i gol di Bogdan e André Anderson, mentre il 27 luglio 2020 l’Empoli ha vinto per l’ultima volta a Salerno in campionato, sempre in cadetteria, con il punteggio di 2-4.

DIRETTA SALERNITANA EMPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Empoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: da quest’anno il fornitore ufficiale per la Serie A è DAZN che “concede” tre partite a giornata al satellite, in orari prestabiliti e fissi per ogni turno. Questo match dunque sarà soltanto in diretta streaming video, naturalmente disponibile per gli abbonati alla piattaforma DAZN che potranno seguirlo su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA EMPOLI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Empoli, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Stefano Colantuono schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belec; Aya, Gagliolo, Jaroszynski; Zortea, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. Risponderà l’Empoli allenato da Aurelio Andreazzoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Vicario; Stojanovic, Viti, Tonelli, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco, Pinamonti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Arechi di Salerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo dell’Empoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



