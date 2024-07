DIRETTA EMPOLI SPEZIA: I TESTA A TESTA

Inizierà tra poco la diretta di Empoli Spezia: oggi solo un’amichevole, ma nella storia queste due squadre sono state avversarie in ben 56 partite ufficiali con un quadro che possiamo definire in equilibrio, perché vi troviamo 20 vittorie dell’Empoli e altrettanti pareggi e dunque, di conseguenza, sono 16 le affermazioni dello Spezia. Le ultime sfide sono quelle relative alla stagione di Serie A 2022-2023, in quel caso i liguri erano riusciti a vincere la partita di andata al Picco, che aveva rappresentato peraltro la prima giornata del campionato (gol di M’Bala Nzola) mentre al ritorno al Castellani era finita 2-2, e allora possiamo anche dire che la striscia ligure è aperta da tempo.

Infatti, l’Empoli ha mancato la vittoria nelle ultime otto partite: a dire il vero sei di queste partite sono terminate in parità, ma resta il fatto che la squadra toscana non batta lo Spezia dall’aprile 2014, in quel caso eravamo in Serie B e l’Empoli aveva vinto entrambe le partite, la prima per 3-1 in trasferta con i gol di Francesco Tavano, Massimo Maccarone e Simone Verdi e la seconda in casa grazie alle marcature di Daniele Rugani e Tavano. Era quella la squadra di Maurizio Sarri, che avrebbe conquistato la promozione in Serie A per poi salvarsi brillantemente nella stagione successiva, lanciando l’allenatore verso la panchina del Napoli. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA EMPOLI SPEZIA IN STREAMING VIDEO TV

Entrambe le società hanno comunicato la modalità per seguire la diretta tv Empoli Spezia: la partita amichevole di oggi non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, ma sarà fornita attraverso gli account ufficiali che Empoli e Spezia mettono a disposizione. Sarà dunque una visione in diretta streaming video dovendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, i riferimenti saranno le pagine di Facebook e quelle di YouTube ma consigliamo comunque di visitare anche i siti ufficiali per le informazioni concrete e dettagliate sulla messa in onda.

UN TEST INTERESSANTE PER D’AVERSA

Un’amichevole certamente interessante è la diretta Empoli Spezia, che si gioca alle ore 15:00 di venerdì 26 luglio: siamo a Naz-Sciaves, in provincia di Bolzano, e prosegue la preparazione estiva di due squadre che anche nella prossima stagione saranno in due categorie differenti. L’Empoli, reduce dalla miracolosa salvezza timbrata da Davide Nicola e oggi affidato a Roberto D’Aversa, a dire il vero non ha particolarmente brillato nelle sue prime amichevoli, in quella più recente non è riuscito a segnare contro l’Ingolstadt e così si è dovuto accontentare di un pareggio a reti bianche che ha certificato qualche problema di troppo in zona offensiva.

Lo Spezia è retrocesso in Serie B un anno fa, venendo rimontato dal Verona e perdendo contro l’Hellas lo spareggio; nella stagione conclusa un paio di mesi fa ha faticato tantissimo rischiando il doppio salto all’indietro, ma poi è riuscito a fare i punti necessari ad evitare il playout confermando direttamente la cadetteria. Logicamente adesso i tifosi si aspettano di più; Luca D’Angelo è stato confermato in panchina e questo potrebbe essere un fattore importante, ma nel frattempo concentriamoci sulla diretta di Empoli Spezia per scoprire cosa succederà nell’amichevole odierna, della quale dobbiamo anche analizzare le probabili formazioni.

DIRETTA EMPOLI SPEZIA: LE FORMAZIONI

D’Aversa ha aperto la sua esperienza toscana con il 4-3-3: modulo confermato nella diretta Empoli Spezia, nella quale potremmo vedere Ismailj e Walukiewicz fare i centrali difensivi a protezione di Vasquez, con Goglichidze e Giuseppe Pezzella a operare sulle corsie laterali; a centrocampo tecnicamente avremo i migliori, dunque Liam Henderson che sarà in cabina di regia con Fazzini e Haas che si muoveranno sulle mezzali, nel tridente offensivo Caputo si gioca con Ekong e Stiven Shpendi il ruolo di prima punta, a destra opererà Gyasi mentre a sinistra lo stesso Sphendi può allargarsi, e lo stesso può fare Sebastiano Esposito arrivato in prestito dall’Inter.

Sarà 3-5-2 per D’Angelo nella diretta Empoli Spezia: in porta va Nicola Mosti, davanti a lui come terzetto difensivo potremmo vedere Bertola, Benvenuto e Hristov mentre a fare i laterali a tutta fascia possono essere Mateju sulla destra e Reca sull’altro versante del campo. In mezzo ecco Adam Nagy di rientro dagli Europei, con Zurkowski, Simone Bastoni, Bandinelli e Cassata pronti a fare le rotazioni sulle mezzali, senza considerare ovviamente altri nomi visto che per il momento la rosa rimane lunga. Davanti per esempio sono davvero in tanti: Falcinelli-Di Serio potrebbe essere la coppia titolare, ma abbiamo anche Soleri e Francesco Pio Esposito oltre a Krollis.