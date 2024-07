CALCIOMERCATO EMPOLI, SEGUITO LO SVINCOLATO ANGELO OGBONNA

Cerca soluzioni per la difesa il calciomercato Empoli che vuole completare la rosa nel minor tempo possibile così da dare tempo e materiale a Roberto D’Aversa per lavorare con tutti i calciatori in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. I toscani si stanno muovendo soprattutto in difesa dove, dopo l’uscita del capitano Sebastiano Luperto, hanno trovato l’accordo per il ritorno in Italia di Mattia Viti che andrà ad affiancare un reparto dove sono già presenti Ismajili e Walukiewicz ma manca ancora un vero e proprio leader.

Il nome uscito oggi sulle pagine del Corriere dello Sport è quello dell’ex Torino e Juventus Angelo Ogbonna che arriva da una lunga esperienza inglese con il West Ham e si trova nella lista degli svincolati. Il 36enne italiano ha da poco salutato il West Ham dopo 9 anni che lo hanno fatto diventare uno dei leader dello spogliatoio e gli hanno portato grande esperienza anche a livello europeo con la vittoria della Conference League contro la Fiorentina.

CALCIOMERCATO EMPOLI, OGBONNA È UNA SICUREZZA MA ATTENZIONE AL FATTORE INFORTUNI

Il calciomercato Empoli è alla ricerca di certezze e il nome di Angelo Ogbonna potrebbe essere quello giusto anche se l’età avanzata non lascia grande spazio al futuro di una squadra che punta a stabilizzarsi in Serie A. Ogbonna è un difensore molto bravo nel duello fisico e nei palloni alti ma è anche spesso soggetto ad infortuni e, a 36 anni, è una componente che D’Aversa non può sottovalutare nonostante l’assoluto valore del calciatore.

Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro anche se l’Empoli dovrà agire tempestivamente pensando anche al forte interesse proveniente dalla Turchia per Ismajili che potrebbe lasciare la Toscana e portare un piccola entrata economica ma lascia un importante buco dal punto di vista delle prestazioni.