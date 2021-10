Diretta/ Salernitana Genoa streaming video tv: punti bollenti (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA GENOA: CASTORI DEVE VINCERE!

Salernitana Genoa, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida importante tra due formazioni che restano ancora indietro in classifica. Un solo punto per i granata che dopo il pareggio in rimonta contro il Verona sono caduti di nuovo a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. La prima vittoria stagionale prima della sosta sarebbe fondamentale, per provare a rompere lo stallo che metterebbe a rischio anche la panchina di Castori.

Il Genoa invece sta vivendo giorni euforici con l’arrivo della nuova proprietà anche se contro il Verona, nell’ultima sfida disputata, è uscito fuori un rocambolesco pareggio: per la seconda volta dopo il match di Cagliari, i Grifoni hanno rimontato dallo 0-2 al 3-2, ma stavolta non hanno potuto evitare il 3-3 finale. Ultimo precedente a Salerno tra le due squadre risalente al 28 maggio 2006. Furono i campani a vincere con il punteggio di 2-1, il Genoa ha espugnato l’Arechi per l’ultima volta con lo 0-1 del 23 novembre 2003.

DIRETTA SALERNITANA GENOA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Genoa sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA GENOA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Genoa, match che andrà in scena all’Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo, Ranieri; M. Coulibaly, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribery; Djuric, Bonazzoli. Risponderà il Genoa allenato da Davide Ballardini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Sirigu; Cambiaso, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; A. Touré, Badelj; Kallon, Rovella, Fares; Destro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arechi di Salerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



