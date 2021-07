Diretta/ Salernitana Gubbio (amichevole) streaming video e tv. Avventura granata

DIRETTA SALERNITANA GUBBIO: TEST PER CASTORI!

Salernitana Gubbio, in diretta domenica 25 luglio 2021 alle ore 17.30, sarà un’amichevole in programma presso lo stadio di Cascia, dove i granata stanno svolgendo il ritiro precampionato. Inizia l’avventura della Salernitana dopo l’estate più turbolenta della storia del sodalizio campano. Dopo la gioia per la promozione in Serie A, la terza nella storia del club, è arrivato un periodo di lunghe settimane col fiato sospeso, per allestire il trust che garantisce il passaggio dai patron Lotito e Mezzaroma a una nuova proprietà che dovrebbe subentrare entro 6 mesi.

L’attenzione torna sul campo e dopo la gioia per il trionfo di Pescara, che ha sancito il salto nella massima serie del club, si lavora ora per allestire una squadra competitiva. Il Gubbio, che sarà impegnato nel prossimo campionato di Serie C, rappresenta sicuramente un avversario interessante per testare al meglio la forma della squadra, il club umbro ha appena chiuso il triplice acquisto di Spalluto, Arena, Aurelio e il tecnico Vincenzo Torrente spera di poter guidare una squadra in grado di puntare ai play off nella prossima stagione.

DIRETTA SALERNITANA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Al momento non ci sono notizie circa una diretta tv di Salernitana Gubbio; i canali della nostra televisione non dovrebbe trasmettere la partita, ma c’è la possibilità che l’amichevole sia fornita dai canali social ufficiali del club granata. Qualora sia così, il riferimento sarà ovviamente in diretta streaming video; per avere altre informazioni utili sul test della Salernitana, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che la società apre liberamente sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA GUBBIO

Le probabili formazioni di Salernitana Gubbio, match che andrà in scena allo stadio di Cascia. Per la Salernitana di Fabrizio Castori questo sarà il primo test precampionato, il tecnico dovrà lavorare su una formazione che necessità per ora di rinforzi soprattutto in attacco. Al momento sono 5 i nuovi acquisti del club, il difensore centrale Stefan Strandberg, gli esterni Pawel Jaroszynski e Nadir Zortea, i centrocampisti Michele Cavion e Joel Obi, l’amichevole col Gubbio sarà l’occasione per vederli già all’opera. Anche Vincenzo Torrente lavora per un Gubbio che possa essere competitivo, va sottolineato come anche la preparazione dei rossoblu si stia svolgendo a Cascia, naturale dunque uno scontro con la Salernitana: vedremo se ci sarà già spazio in campo per i nuovi acquisti degli umbri: Spalluto, Arena, Aurelio.



