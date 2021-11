DIRETTA/ Salernitana Juventus video streaming tv: sfida affidata a Francesco Fourneau

DIRETTA SALERNITANA JUVENTUS: L’ARBITRO

La diretta di Salernitana Juventus è stata affidata al signor Francesco Fourneau: 37 anni di Roma, sarà affiancato da Baccini e Saccenti come assistenti, con Marinelli quarto uomo e la coppia Di Paolo-Cecconi in sala Var. Quarta direzione in Serie A per Fourneau, in questa stagione: per lui una media di 6 ammonizioni nella massima serie, con un’espulsione comminata in Torino Sampdoria del 30 ottobre – ultima direzione in questo campionato – e ben tre rigori fischiati, due dei quali in Bologna Genoa. In Serie B abbiamo tre sfide, ultima delle quali la succosa Benevento Reggina di sabato scorso.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS/ Quote, un cameo per Matias Soulé?

In cadetteria le ammonizioni di Fourneau sono minori, ne troviamo infatti 4,3 per partita anche se naturalmente il numero di gare è basso per fare un confronto specifico. Per quanto riguarda le squadre in campo, in stagione il fischietto della capitale ha già incrociato la Salernitana: è successo il 16 agosto nel primo turno di Coppa Italia, all’epoca all’ippocampo era andata bene perché era arrivata una vittoria per 2-0 contro la Reggina, con conseguente passaggio del turno. (agg. di Claudio Franceschini)

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS/ Diretta tv, Kean al posto di Morata

DIRETTA SALERNITANA JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Salernitana Juventus, perché la partita sarà trasmessa soltanto su DAZN: questa è una delle sfide che per la 15^ giornata di campionato sono esclusiva della piattaforma, di conseguenza la visione sarà riservata soltanto agli abbonati che la potranno seguire in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SALERNITANA JUVENTUS: PER LA JUVE OCCASIONE GHIOTTA PER TORNARE AI 3 PUNTI…

Salernitana Juventus, in diretta martedì 30 novembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Bivio importante nella stagione dei bianconeri che dopo le sconfitte contro Chelsea e Atalanta sono ripiombati nel momento di crisi che aveva contraddistinto i precedenti ko contro Sassuolo e Verona. La squadra di Allegri è staccata dalla zona Champions e fa fatica a trovare una continuità.

DIRETTA/ Cagliari Salernitana (risultato finale 1-1): Bonazzoli gela l'Unipol Domus!

La Salernitana però continua a dividere l’ultimo posto in classifica con il Cagliari: lo scontro diretto di venerdì scorso non ha regalato particolari sussulti, i granata hanno riacciuffato al 90′ il pari in Sardegna ma vedono comunque lo Spezia quartultimo lontano 3 lunghezze, con la salvezza ancora possibile. Salernitana e Juventus tornano a scontrarsi all’Arechi dall’ultimo precedente del 2 maggio 1999: 1-0 per i granata il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA JUVENTUS

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Juventus, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Stefano Colantuono schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Simy. Risponderà la Juventus allenata da Massimiliano Allegri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Kulusevski, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Salernitana Juventus in base alle quote Snai. Il segno 1 riferito alla vittoria dei padroni di casa è quotato a 8.50 mentre viene fissato a 5.25 per il segno X in caso di pareggio e viene proposta una quota che moltiplica 1.35 volte la posta in palio sul segno 2 se vincesse la formazione ospite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA