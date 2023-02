Diretta/ Salernitana Lazio streaming video e tv: esordio per Paulo Sousa (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA LAZIO: LA PRIMA DI PAULO SOSA!

Salernitana Lazio, in diretta domenica 19 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A. Salernitana che riparte con Paulo Sousa in panchina: l’esonero di Nicola, già annullato una volta, è stato inevitabile ed è arrivato il nuovo tecnico portoghese che dovrà far navigare verso lidi tranquilli la formazione granata, vincente all’andate 1-3 all’Olimpico contro i biancazzurri.

Qualche problema di formazione per la Lazio di Maurizio Sarri che senza l’infortunato Romagnoli in difesa e lo squalificato Romagnoli in attacco proverà a tornare alla vittoria in campionato dopo 3 turni, dopo i pareggi contro Fiorentina e Verona e la sconfitta interna con l’Atalanta. Nella scorsa stagione la Lazio ha battuto con un rotondo 0-3 la Salernitana, ultimo precedente in Campania datato 15 gennaio 2022.

SALERNITANA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Lazio non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Salernitana Lazio sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Lazio, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Paulo Sousa schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Sambia, Bronn, Gyomber, Bradaric; L. Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Bonazzoli; Piatek. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

SALERNITANA LAZIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Salernitana Lazio vedono i biancocelesti favoriti per la vittoria nei novanta minuti con Bet365 che quota il successo della squadra di Sarri a 1,70, il pareggio a 3,60 e il successo dei padroni di casa a 5,00. Quote simili anche per Eurobet, Sisal e SNAI mentre GoldBet alza la posta in palio a 5,25 per l’1 della formazione allenata da Paulo Sousa, che ha preso il posto dell’esonerato Nicola.











