DIRETTA/ Salernitana Lecce video streaming tv: l’arbitro sarà Daniele Doveri

DIRETTA SALERNITANA LECCE: ECCO L’ARBITRO

Salernitana Lecce sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri, con il ruolo di guardalinee che sarà affidato ai suoi assistenti Rossi e Cipriani. Il quarto uomo sarà Camplone mentre completano la sala var Mazzoleni e Passeri. Daniele Doveri è un arbitro che fa del fisico possente e ben allenato una delle sue prerogative personali. Tecnicamente molto preparato, non tollera reiterate e scomposte forme di protesta.

DIRETTA/ Juventus Salernitana (risultato finale 2-2): gol annullato a Milik al 97'!

Un arbitro dal fischietto facile che tende molto spesso a fermare il gioco, come da tradizione per i fischietti italiani. Di esperienza anche internazionale, Doveri è stato spesso coinvolto in polemiche per i suoi arbitraggi, sopratutto per quanto riguarda le squadre della Juventus e del Milan. Come in un derby di Coppa Italia Juventus-Torino 2-0 del 3 gennaio 2018, dove non annullò un gol di Mandzukic viziato da un fallo di Khedira su Acquah. Da ricordare anche il rigore concesso alla Juventus nel match contro il Milan del 10 marzo 2017, quando da assistente di porta segnalò all’arbitro Massa un inesistente fallo di mano di De Sciglio. Nella sua carriera è venuto mano al taschino per ben 884 volte. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Lecce Monza (risultato finale 1-1): meglio i salentini, 1° punto per Stroppa

DIRETTA SALERNITANA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Salernitana e Lecce? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 7^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

NICOLA SCATENATO!

Salernitana Lecce, in diretta venerdì 16 settembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A. I granata cercano conferme dopo un avvio di stagione incoraggiante. L’ultimo pareggio in casa della Juventus è stato accompagnato da molte polemiche ma è arrivato un punto molto importante, con la formazione campana che al momento si è posizionata a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA/ Diretta tv, Bremer potrebbe riposare?

Non è riuscito a fare altrettanto il Lecce che nelle prime 6 giornate non ha ottenuto vittorie, con 3 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo 1-1 col Monza è stato accompagnato da altrettante controversie arbitrali, con i salentini che hanno lamentato la mancata concessione di almeno due calci di rigore. Il 15 dicembre 2020 le due squadre hanno pareggiato 1-1 l’ultimo precedente a Salerno, al 26 gennaio 2019 risale l’ultima vittoria salentina allo stadio Arechi col punteggio di 1-2, mentre i granata hanno battuto per l’ultima volta i giallorossi in casa con il 2-1 del primo settembre 2013.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA LECCE

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Lecce, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe; Bronn, Gyomber, Daniliuc; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.

© RIPRODUZIONE RISERVATA