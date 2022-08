Diretta/ Salernitana Parma streaming video: ducali da tenere d’occhio (Coppa Italia)

DIRETTA SALERNITANA PARMA: SFIDA TRA BIG DELLA SERIE B

Salernitana Parma, in diretta domenica 7 agosto 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Ducali da tenere d’occhio, dopo una stagione di transizione in Serie B il Parma riparte con rinnovate ambizioni e con la voglia di tentare di nuovo il ritorno in Serie A dopo un mercato importante e dopo l’arrivo in panchina di Fabio Pecchia, reduce dalla promozione con la Cremonese.

La Salernitana è reduce dalla rocambolesca ma importantissima salvezza della passata stagione, con una rimonta super che stava per essere vanificata dal crollo all’ultima giornata contro l’Udinese, con i granata “graziati” dalla mancata vittoria del Cagliari a Venezia. Confermato Davide Nicola in panchina, la Salernitana è reduce da un pareggio nel test amichevole internazionale contro il Galatasaray, mentre il Parma ha vinto l’ultima amichevole contro un’altra formazione di Serie A, il Lecce.

DIRETTA SALERNITANA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Salernitana Parma sarà trasmessa su Canale 20: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Parma, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Kechrida, L. Coulibaly, Bohinen, Cavion, Jaroszynski; Botheim, Bonazzoli. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Del Prato, Valenti, S. Romagnoli, Oosterwolde; Estevez, Bernabè, Juric; Vazquez; Benedyczak, Mihaila.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.











