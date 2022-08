DIRETTA/ Salernitana Roma video streaming tv: tre vittorie giallorosse in 4 incroci

DIRETTA SALERNITANA ROMA: I TESTA A TESTA

Sono veramente molto pochi i precedenti della diretta di Salernitana Roma. Se si considerano anche le gare disputate nella capitale allo Stadio Olimpico le due compagini si sono affrontate per quattro volte. Si tratta delle uniche due volte in cui il cavalluccio marino è salito nella massima categoria. Si parte dalla stagione 1998/99 quando all’andata a Roma i giallorossi si imposero per 3-1 mentre al ritorno fu la Salernitana a vincere 2-1.

Nella scorsa stagione la squadra capitolina ha vinto sia nel match d’andata che in quello di ritorno. A Salerno il match terminò 0-4 anche se fu molto equilibrato il primo tempo terminato a reti inviolate. Nella ripresa una doppietta di Lorenzo Pellegrini apriva e chiudeva la contesa con in mezzo i gol siglati da Jordan Veretout e Tammy Abraham. Al ritorno i capitolini si imposero per 2-1 dopo essere stati a lungo in svantaggio. Radovanovic aveva sbloccato il match al 22esimo. Negli ultimi otto minuti la ribaltavano Perez e Smalling. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

DIRETTA SALERNITANA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Roma non sarà una di quelle che per questa 1^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Lazio Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

SALERNITANA ROMA: MOU FA IL POMPIERE…

Salernitana Roma, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Grande attesa giallorossa per un campionato che inizia sulle ali dell’entusiasmo della vittoria della Conference League nella passata stagione e soprattutto degli acquisti di peso regalati dal club al tecnico Mourinho, con Dybala, Wijnaldum e Matic pezzi da novanta internazionali per cercare l’assalto allo Scudetto.

La Salernitana riparte dopo la salvezza ottenuta in extremis nella scorsa stagione, traguardo storico per i granata che non avevano mai centrato la permanenza in Serie A, ma anche dopo il burrascorso divorzio col DS Sabatini. Sul mercato è appena arrivato Antonio Candreva, con la squadra che si presenta però un po’ rimaneggiata all’appuntamento con la prima di campionato. Nella scorsa stagione il 29 agosto 2021 la Roma ha vinto all’Arechi con un perentorio 0-4. La Salernitana ha vinto in casa contro la Roma nella precedente apparizione in Serie A, con il 2-1 del 24 gennaio 1999.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Roma, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe; Mantovani, Fazio, Gyomber; Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.47.

