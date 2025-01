DIRETTA SALERNITANA SASSUOLO, SQUADRE AI POLI OPPOSTI

La diretta Salernitana Sassuolo di domenica 12 gennaio 2025 da disputare come lunch match alle ore 12:30 vede opporsi due compagini molto diverse sotto tanti punti di vista. Allo Stadio Arechi di Salerno si scontrano infatti la terz’ultima, in diciottesima posizione con altrettanti punti come il Sudtirol che segue per differenza reti, contro la capolista, che occupata la vetta solitaria dall’alto dei suoi quarantasei punti, del campionato di Serie B per la stagione 2024/2025 attualmente in corso.

Sconfitti di misura dal Catanzaro in trasferta prima di Capodanno, i campani non si danno ancora del tutto per spacciati avendo la consapevolezza di dover conquistare punti preziosi per cercare di sopperire al distacco di cinque lunghezze che li separa dalla prima squadra fuori dalla zona retrocessione. Il Sassuolo, dopo esser stato battuto dal Pisa a Santo Stefano, è tornato subito alla vittoria superando poi il Cosenza ma non può certo permettersi di subire ulteriori battute d’arresto sapendo della presenza alle sue spalle proprio del Pisa, che insegue a quarantatre punti.

DIRETTA SALERNITANA SASSUOLO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il pranzo domenicale potrà essere accompagnato dalla diretta Salernitana Sassuolo per tutti coloro i quali sono abbonati a DAZN. Il servizio a pagamento in streaming video di eventi sportivi garantirà la visione della gara come sempre via pc, smart phone e tablet.

SALERNITANA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Sassuolo ci offrono un quadro in ogni caso non del tutto completo in attesa del calcio d’inizio ufficiale. Nel frattempo possiamo ipotizzare che il modulo 3-4-2-1 con Sepe, Ruggeri, Ferrari, Jaroszynski, Gentile, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh, Hrustic, Tongya e Simy potrebbe anche subire qualche modifica da parte di mister Colantuono considerando la sconfitta di Catanzaro. Il 4-2-3-1 con Moldovan; Toljian, Odenthal, Muharemovic, Doig; Ghion, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurentié e Russo sarà invece quasi sicuramente riconfermato dal tecnico Grosso dopo il successo raggiunto ai danni del Cosenza nell’ultimo weekend giocato.

DIRETTA SALERNITANA SASSUOLO, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Salernitana Sassuolo sorride agli ospiti se consideriamo le quote proposte dai bookmakers. I neroverdi sono dati praticamente per vincitori assicurati della contesa poichè il 2 viene pagato a 1.85 da ad esempio Planetwin mentre l’1, ovvero il successo dei campani, è invece quotato a 4.00. Più o meno ci sono infine le stesse probabilità che si concretizzi un pareggio, con l’x dato a 3.55.