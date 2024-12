DIRETTA CATANZARO SALERNITANA, PER TORNARE A VINCERE

Dopo il gol del pareggio incassato all’ultimo secondo nel derby contro il Cosenza torna in campo il Catanzaro al Ceravolo domenica 29 dicembre alle 17:15 per chiudere il suo 2024 con la diretta Catanzaro Salernitana. Per le aquile una sfida importante, che deve riportare in Calabria i tre punti dopo il pareggio nel derby e la sconfitta contro lo Spezia. Catanzaro che, in caso di risultato negativo, rischia di concludere il 2024 fuori dalla zona playoff.

Video Frosinone Salernitana (2-0)/ Gol e highlights: Kvernadze entra e segna! (Serie B, 26 dicembre 2024)

A tentare di rovinare la festa ai giallorossi c’è la Salernitana. Dopo la retrocessione però i campani non se la passano certo bene. La squadra, allenata da Colantuono, si trova al diciottesimo posto, nella zona di retrocessione diretta, inoltre i granata non vincono da ben quattro partite, avendo perso contro Frosinone e Juve Stabia e pareggiato contro Modena e Brescia. Un 2024 da incubo per la Salernitana, che potrebbe essere lievemente addolcito da una vittoria in terra calabrese.

Diretta/ Cosenza Catanzaro (risultato finale 1-1): pari su rigore di Ciervo! (Serie B, 26 dicembre 2024)

DIRETTA CATANZARO SALERNITANA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Catanzaro Salernitana sarà visibile domenica 29 dicembre 2024 a partire dalla 17:15 e sarà disponibile in diretta su DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire lo scontro in streaming su vari dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smart TV.

CATANZARO SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco la probabili formazioni per la diretta Catanzaro Salerniatana. Il Catanzaro di Caserta dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Pigliacelli sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva composta da Brighenti, Scognamillo e Bonini. A centrocampo, Cassandro e Compagnon presidieranno le fasce, mentre la regia sarà affidata a Pompetti, supportato da Petriccione e Pontisso. In attacco, spazio a capitan Iemmello supportato da Biasci.

Diretta/ Frosinone Salernitana (risultato finale 2-0): bis con Ambrosino! (Serie B, 26 dicembre 2024)

La Salernitana risponde con un 3-5-2 speculare. Sepe difenderà i pali, coadiuvato dai centrali Ruggeri, Ferrari e Jaroszynski. Ghiglione e Njoh saranno gli esterni, con Soriano, Amatucci e Tongya in zona centrale. In avanti Braaf e Simy formeranno il tandem offensivo.

DIRETTA CATANZARO SALERNITANA, LE QUOTE

Per la diretta Catanzaro Salernitana, i bookmaker vedono nettamente avanti i padroni di casa: la vittoria del Catanzaro è quotata a circa 2.00, mentre il successo dei campani si attesta addirittura a 3.75. Più probabile il pareggio, offerto a 3.20.