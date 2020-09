Diretta/ Salernitana Sudtirol (Coppa Italia): streaming video tv, esame altoatesino

DIRETTA SALERNITANA SUDTIROL: LA FORMAZIONE DI LOTITO FAVORITA!

Salernitana Sudtirol viene diretta dal signor Paterna e si disputerà alle 18.00 di mercoledì 30 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. I granata esordiscono in Coppa dopo l’1-1 in casa contro la Reggina, botta e risposta negli ultimi minuti del match contro i calabresi. Negli ultimi anni i campani hanno vissuto costantemente stagioni da “vorrei ma non posso”, e non riuscire neppure a centrare l’appuntamento dei play off ha scatenato il malumore dei tifosi verso il patron Lotito e il DS Fabiani. La Coppa sarà comunque un buon banco di prova visto che l’esame altoatesino è sempre complicato, con il Sudtirol da anni realtà competitiva del campionato di Serie C. Dopo aver eliminato i sardi del Latte Dolce Sassari nel primo turno di Coppa, il Sudtirol ha iniziato nel migliore dei modi anche il nuovo campionato di Serie C, piegando in trasferta il Ravenna alla prima giornata. A segno Tait e Beccaro, gol che sono valsi i primi tre punti per la squadra di Vecchi.

DIRETTA SALERNITANA SUDITIROL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA COPPA ITALIA

La diretta tv di Salernitana Sudtirol non sarà disponibile sui canali in chiaro o sul satellite, né ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming video via internet. Si potrà però seguire l’incontro con aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali e sui profili social, come quelli su Facebook e su Twitter, dei due rispettivi club.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA SUDTIROL

Le probabili formazioni di Salernitana Sudtirol, sfida in programma allo stadio Arechi e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. La Salernitana sarà schierata dal tecnico Fabrizio Castori con un 3-5-2: Belec; Aya, Migliorini, Veseli; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio; Djuric, Tutino. 4-3-1-2 per il Sudtirol di Stefano Vecchi con questo undici titolare schierato dal 1′: Poluzzi; Fabbri, Polak, Vinetot, Tait; Karic, Greco, Davi; Casiraghi; Fischnaller, Odogwu.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Salernitana Sudtirol, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,45 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 6,00 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 4,50 volte la vostra giocata.



