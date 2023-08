DIRETTA/ Salernitana Ternana video streaming tv: un match con buona frequenza (Coppa Italia, 13 agosto 2023)

DIRETTA SALERNITANA TERNANA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Salernitana Ternana, diamo uno sguardo ai dieci precedenti più recenti della partita che oggi sarà valida per la Coppa Italia. Campani e umbri si sono affrontati con discreta frequenza, queste dieci partite (otto in Serie B e le altre due in Serie C) sono state giocate infatti tra sabato 18 settembre 2004 e lunedì 29 gennaio 2018. I numeri ci parlano di confronti spesso equilibrati, tanto che i pareggi sono stati ben cinque, ma con la Ternana leggermente in vantaggio grazie a tre vittorie a fronte di due successi per la Salernitana.

Attenzione però: sono state tutte vittorie casalinghe, quindi il fattore campo potrebbe essere significativo, naturalmente oggi allo stadio Arechi a vantaggio della Salernitana. Da notare inoltre che sono state partite spesso ricche di gol: nessun 0-0 e un solo successo per 1-0, nelle altre nove partite ci sono sempre state come minimo due reti, con il culmine di sei gol toccato in una vittoria per 4-2 della Salernitana e in un pareggio per 3-3, in entrambi i casi in Campania. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SALERNITANA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Ternana sarà trasmessa su Canale 20, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

SALERNITANA TERNANA: PARTITA SENZA STORIA!

Salernitana Ternana in diretta domenica 13 agosto 2023 alle ore 17.45 presso lo stadio Arechi di Salerno sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. La Salernitana, proveniente da una stagione eccellente in Serie A in cui ha garantito la propria permanenza nella massima serie con largo anticipo e ha rappresentato una sfida per qualsiasi avversario, si avvia ora a intraprendere il nuovo capitolo sotto la guida tecnica di Paulo Sousa, la cui influenza si è dimostrata cruciale.

Nelle ultime cinque partite amichevoli di preparazione al campionato, la Salernitana ha registrato un pareggio, una sconfitta e tre vittorie, l’ultima delle quali è stata ottenuta contro l’Augsburg con un punteggio di 2-1. D’altra parte, la squadra umbra ha concluso la scorsa stagione di Serie B al quattordicesimo posto, rischiando persino i play out. Quest’anno, considerando il livello tecnico della rosa, sembra che la stagione possa seguire una traiettoria simile a quella dell’anno precedente.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA TERNANA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Ternana, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Paulo Sousa schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Costil, Lovato, Gyomber, Pirola, Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric, Candreva, Kastanos, Botheim. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Iannarilli, Sorensen, Bogdan, Celli, Diakitè, Ferrante, Proietti, Damian, Corrado, Falletti, Rovaglia.

SALERNITANA TERNANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Ternana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











