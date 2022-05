Diretta/ Salernitana Udinese streaming video tv: la carica dell’Arechi (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA UDINESE: SALVEZZA A PORTATA DI MANO!

Salernitana Udinese, in diretta domenica 22 maggio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Arechi di Salerno sarà una sfida valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A. La carica dell’Arechi per una salvezza che sarebbe storica della Salernitana, che mai è riuscita a mantenere la categoria nelle due precedenti apparizioni in Serie A. Nonostante le vittorie sfumate negli ultimi due match contro Cagliari ed Empoli i campani restano padroni del loro destino, sicuri di una salvezza con una vittoria.

DIRETTA/ Udinese Spezia (risultato finale 2-3): trionfo e salvezza per Aquilotti!

Questo a prescindere da quello che sarà il risultato del Cagliari, a 2 punti di distanza ma che con un pari della Salernitana e un successo a Venezia si prenderebbe la salvezza per la miglior differenza reti. Considerazioni da fare con attenzione, la Salernitana giocherà per un solo risultato contro un’Udinese comunque ormai sicura di un campionato giocato a buon livello, sempre a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

CHI RETROCEDE IN SERIE B? LOTTA SALVEZZA/ Venezia matematicamente retrocesso

DIRETTA SALERNITANA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Salernitana Udinese di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Diretta/ Empoli Salernitana (risultato finale 1-1): Perotti sbaglia rigore decisivo

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Udinese, match che andrà in scena all’Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Ruggeri; Verdi, Djuric. Risponderà l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Padelli; Becao, Marì, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA