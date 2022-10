Diretta/ Salernitana Verona streaming video: Nicola e Cioffi alle strette (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA VERONA: PARTITA COMBATTUTA…

Salernitana Verona, in diretta domenica 9 novembre 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Momento difficile per entrambi gli allenatori: dopo un inizio di stagione incoraggiante la Salernitana è incappata in due pesanti sconfitte consecutive, in casa contro il Lecce e in trasferta col Sassuolo subendo un vero e proprio tracollo con 5 reti incassate dai neroverdi.

Male anche il Verona che al momento langue al terzultimo posto in classifica con 5 punti, 2 in meno degli avversari di turno, dopo la sconfitta contro l’Udinese in casa, terzo ko consecutivo dopo quella che era stata la prima vittoria stagionale degli scaligeri contro la Sampdoria. Il 22 settembre 2021 è terminato 2-2 l’ultimo match a Salerno tra le due compagini, al 29 settembre 2018 risale invece l’ultima vittoria granata col punteggio di 1-0. Il Verona non vince a Salerno dall’1-2 del 6 gennaio 2005.

COME VEDERE LA PARTITA SALERNITANA VERONA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Salernitana Verona non sarà una di quelle che per questa 9^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Salernitana Verona sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Verona, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Davide Nicola schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek. Risponderà il Verona allenato da Gabriele Cioffi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry.

SALERNITANA VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.

