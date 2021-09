Diretta/ Salernitana Verona streaming video tv: campani ancora al palo (Serie A)

DIRETTA SALERNITANA VERONA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Salernitana Verona, in diretta mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Campani ancora al palo con quattro sconfitte consecutive in avvio di campionato, particolarmente amara l’ultima in casa contro l’Atalanta perché arrivata nella miglior prestazione per la squadra di Castori, che ha sfiorato a più riprese il vantaggio prima di subire il gol del ko firmato da Zapata. Senza una svolta anche la panchina del tecnico potrebbe iniziare a traballare.

DIRETTA/ Verona Roma (risultato finale 3-2) video: la decide Faraoni!

Ha invece già cambiato allenatore il Verona e Igor Tudor, che ha preso il posto di Eusebio Di Francesco, ha iniziato col botto battendo 3-2 la Roma di José Mourinho, una scossa importante visto che anche gli scaligeri avevano perso tutte e tre le prime partite, il che aveva portato proprio al cambio di tecnico. Al 29 settembre 2018, in Serie B, risale l’ultimo precedente a Salerno tra le due formazioni, i campani si imposero di misura grazie a un gol di Jallow. Sempre nel campionato di Serie B il Verona ha ottenuto ormai più di 16 anni fa l’ultima vittoria a Salerno, 1-2 nel precedente del 6 gennaio 2005.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA/ Quote: Lorenzo Pellegrini sempre più in copertina

DIRETTA SALERNITANA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Verona sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA VERONA

Le probabili formazioni di Salernitana Verona, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Belec; Gyomber, Strandberg, Ranieri; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Jaroszynski; Ribery; Simy, Gondo. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Caprari, Simeone.

Diretta/ Salernitana Atalanta (risultato finale 0-1): granata beffati

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arechi di Salerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA