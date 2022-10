Diretta Salisburgo Chelsea/ Streaming video tv: scenario intricato (Champions League)

DIRETTA SALISBURGO CHELSEA: SITUAZIONE INTRICATA!

Salisburgo Chelsea è diretta dall’arbitro svizzero Sandro Schärer: l’appuntamento è alle ore 18:45 di martedì 25 ottobre presso la Red Bull Arena, dove si gioca per la quinta giornata nel gruppo E di Champions League 2022-2023. Nel gruppo di cui fa parte il Milan è tutto ancora in bilico: il Salisburgo sarebbe ad un passo dagli ottavi se non avesse pareggiato contro la Dinamo Zagabria nell’ultimo turno, ma a dirla tutta avrebbe comunque rischiato di non qualificarsi perché adesso deve affrontare le due rivali più toste nel girone, almeno sulla carta visto che da settembre a oggi è successo davvero di tutto.

DIRETTA/ Milan Chelsea (risultato finale 0-2): rossoneri ancora in corsa

Per esempio, che il Chelsea ha iniziato con un punto in due gare; poi i Blues, passati anche dall’esonero di Thomas Tuchel, hanno ripreso fiato e con le due vittorie sul Milan si sono rialzati, vincendo questa sera farebbero un grande favore ai rossoneri ma soprattutto si prenderebbero gli ottavi, visto che poi ci sarebbe l’altra sfida diretta. Insomma, situazione molto ingarbugliata a poche ore dalla diretta di Salisburgo Chelsea; vedremo quello che succederà alla Red Bull Arena, nel frattempo noi ci prendiamo del tempo per fare la consueta valutazione sui temi principali di questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni da parte dei due allenatori.

Diretta/ Dinamo Zagabria Salisburgo (risultato finale 1-1): gol di Seiwald e Ljubicic

DIRETTA SALISBURGO CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Chelsea sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video di Chelsea Salisburgo. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA/ Milan Primavera Chelsea (risultato finale 3-1): vittoria di gran carattere!

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO CHELSEA

Matthias Jaissle arriva alla decisiva diretta Salisburgo Chelsea con parecchi infortunati: nel suo 4-3-1-2 è da definire la difesa, Piatkowski potrebbe affiancare Pavlovic a protezione del portiere Kohn con due terzini che sarebbero Van Der Brempt e Wober, poi a centrocampo Youba Diarra cerca spazio ma deve vincere la concorrenza di Gourna-Douath, visto che sia Kjaergaard che Seiwald sembrano certi del posto. Alle spalle dei due attaccanti opererà quasi certamente Agyekum; Sesko, partito dalla panchina nel big match di campionato contro lo Sturm Graz, sarà titolare e affiancherà verosimilmente Okafor, favorito su Adamu e Roko Simic.

Graham Potter come sempre adotta il 3-4-2-1: davanti a Kepa Arrizabalaga ci sarà Koulibaly che torna titolare e affianca Thiago Silva e Chalobah, poi sugli esterni manca come sappiamo Reece James e allora spazio ad Azpilicueta a destra, con Cucurella che insidia il favorito Chilwell sull’altro versante. In mezzo al campo Kanté non ci sarà, e salterà anche il Mondiale; il partner di Jorginho dovrebbe quindi essere Kovacic, ma attenzione alla maggiore solidità di Loftus-Cheek che sta trovando parecchio spazio. Mount e Sterling accompagnano Aubameyang: dunque, si va verso un’altra panchina per Havertz.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Salisburgo Chelsea, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 4,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,85 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,70 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA