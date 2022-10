DIRETTA DINAMO ZAGABRIA SALISBURGO/ Video streaming tv: prima di sempre in Croazia

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA SALISBURGO: I TESTA A TESTA

Inizierà a breve la diretta di Dinamo Zagabria Salisburgo, e in attesa che l’arbitro fischi il calcio di inizio diamo un’occhiata ai conti delle due squadre e cerchiamo di fare un confronto economico visto che le due squadre si sono incontrate solamente una volta. La squadra di casa può vantare una rosa che all’attivo vale la bellezza di 95 milioni di euro, anche se in rapporto ad altre top squadre potrebbe sembrare poco, se non pochissimo.

Diretta/ Salisburgo Dinamo Zagabria (risultato finale 1-0): rigore vincente di Okafor

Il giocatore con il cartellino più alto è il fantasista Ivanusec, il 23enne infatti ha un valore di 12 milioni ed è anche la prova che la squadra punti molto sui giovani della propria nazione, l’età media infatti è di 25 anni. Il Salisburgo invece ha una rosa che vale il doppio dei suoi avversari: 200 milioni tondi per un età media di 22 anni, che tra questi non si nasconda il nuovo Haaland? Per ora il cartellino più alto appartiene a Sesko, punta centrale giovanissima. Il valore è di venti milioni di euro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Chelsea Salisburgo (risultato finale 1-1): Okafor risponde a Sterling!

DIRETTA DINAMO ZAGABRIA SALISBURGO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dinamo Zagabria Salisburgo verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League Dinamo Zagabria Salisburgo potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Milan Dinamo Zagabria (risultato 3-1): primi tre punti per i rossoneri

DINAMO ZAGABRIA SALISBURGO: REGNA L’EQUILIBRIO!

Dinamo Zagabria Salisburgo, che verrà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler, va in scena al Maksimir alle ore 21:00 di martedì 11 ottobre: siamo nella 4^ giornata del gruppo E in Champions League 2022-2023, e attenzione perché siamo nel girone del Milan e questa partita potrebbe essere molto importante anche per le sorti dei rossoneri. Sei giorni fa la vittoria in questo match è andata agli austriaci: il Salisburgo entra nel ritorno di questo raggruppamento con il primo posto in classifica, ed è abbastanza facile pensar che una vittoria in terra croata darebbe un bel vantaggio per una qualificazione agli ottavi che comunque non sarebbe ancora cosa fatta.

La Dinamo Zagabria è forte della vittoria sul Chelsea timbrata alla seconda giornata, ma poi ha sempre perso: resta ovviamente in corsa, ma verosimilmente potrebbe puntare maggiormente a un posto in Europa League. A meno che vinca stasera: a quel punto la situazione diventerebbe davvero interessante. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Dinamo Zagabria Salisburgo, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Maksimir tra qualche ora, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI DINAMO ZAGABRIA SALISBURGO

Dovrebbe essere un 3-1-4-2 quello di Ante Cacic per la diretta Dinamo Zagabria Salisburgo: Livakovic come sempre il portiere, poi linea difensiva con Théophile-Catherine e Josip Sutalo insieme a uno tra Lauritsen e Peric. A centrocampo, ecco Misic che fa di fatto il perno arretrato; sulle corsie laterali i favoriti sembrano essere ancora Moharrami a destra e Ljubicic sull’altro versante (ma occhio a Bockaj), in mezzo è scontata la presenza di Ivanusec che dovrebbe fare coppia con Ademi. Davanti invece Drmic ci prova, ma l’ex Bayer Leverkusen dovrà vincere la concorrenza di Bruno Petkovic visto che Orsic ci sarà.

Il Salisburgo di Matthias Jaissle si dispone invece con il 4-3-1-2: a protezione del portiere Kohn giocano Piatkowski e Bernardo, Van der Brempt e Wober invece sono i due terzini di spinta che accompagnano un centrocampo nel quale Sucic spera in una maglia, ma dove i favoriti restano Youba Diarra e Kjaergaard per le mezzali con Gourna-Douath a fare il regista in mezzo alla linea. Sulla trequarti dovremmo vedere Koita, mentre davanti a fare compagnia ad Adamu dovrebbe essere Sesko, autore di un gol meraviglioso in Nations League con la sua Slovenia e che sta facendo parecchio bene anche nella squadra di club.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Dinamo Zagabria Salisburgo, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,85 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,30 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 2,50 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA