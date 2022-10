DIRETTA MILAN CHELSEA/ Video streaming Canale 5: arbitra il tedesco Daniel Siebert

DIRETTA MILAN CHELSEA: I TESTA A TESTA

Al tedesco Daniel Siebert sarà affidata la diretta di Milan Chelsea. Ai suoi lati come guardelinee troveremo Jan Seidel e Rafael Foltyn con quarto uomo Daniel Schlager. Il Var sarà Marco Fritz con Avar Harm Osmers. Daniel Siebert è nato nella Berlino est pre caduta del Muro il 4 maggio del 1984. Arriva nella seconda divisione tedesca nel 2009 per esordire in Bundesliga nel 2012. È internazionale del 2015 e considerato all’unanimità un arbitro professionale e molto intelligente nella gestione delle situazioni.

DIRETTA/ Milan Primavera Chelsea (risultato finale 3-1): vittoria di gran carattere!

In stagione ha già avuto a che fare, anche se indirettamente, con un club italiano. Infatti ha diretto la sfida del 14 settembre Maccabi Haifa Paris Saint German presente nel girone della Juventus e terminata col risultato finale di 1-3. In carriera ha diretto 456 partite ufficiali tirando fuori 1761 cartellini gialli con 36 espulsioni per doppia ammonizione e 33 rossi diretti. Sono 122 i calci di rigore assegnati nella sua storia.

Probabili formazioni Milan Chelsea/ Quote: Gabbia titolare? (Champions)

DIRETTA MILAN CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Chelsea sarà disponibile su Canale 5: dunque una buona notizia per tutti gli appassionati, che potranno seguire questo match in chiaro e anche avvalendosi della mobilità, vale a dire visitando il sito di Mediaset Play. Ricordiamo ovviamente che la stessa emittente mette a disposizione la piattaforma Infinity Plus, per la quale è necessario un abbonamento; sarà così anche per la televisione satellitare, perché il match di Champions League viene trasmesso anche qui con la possibilità di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MILAN CHELSEA SU MEDIASET PLAY

DIRETTA/ Chelsea Milan (risultato finale 3-0): serata da dimenticare per i rossoneri

MILAN CHELSEA: ROSSONERI PER GLI OTTAVI!

Milan Chelsea, che sarà diretta dal tedesco Daniel Siebert, si gioca alle ore 21:00 di martedì 11 ottobre: siamo nella 4^ giornata del gruppo E di Champions League 2022-2023, e a San Siro avremo il rematch di una sfida che sei giorni fa i Blues hanno dominato, vincendo 3-0. Contesto simile perché ancora una volta il Milan si presenta in campo con tanti infortunati, e dunque dovrà stringere i denti; gli ottavi di finale sono assolutamente alla portata e il momento generale rimane positivo, perché dopo l’incredibile vittoria di Empoli i rossoneri hanno battuto nettamente la Juventus e dunque si sono ripresi psicologicamente.

Il Chelsea, reduce dal 3-0 al Wolverhampton, ha ripreso la sua marcia grazie ai tre gol segnati settimana scorsa; il problema per Graham Potter è che nelle prime due giornate era arrivato un solo punto, di conseguenza la diretta di Milan Chelsea diventa una partita fondamentale per i Blues perché gli ottavi potrebbero facilmente sfuggire. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco di San Siro, nel frattempo proviamo a fare la nostra solita valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questo big match valido per la Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CHELSEA

Nella diretta Milan Chelsea se non altro Stefano Pioli recupera Theo Hernandez, già in campo contro la Juventus: il francese sarà il terzino destro con Dest sull’altro versante, più difficile rivedere Kalulu spostato sulla corsia con Gabbia a fare da centrale con Tomori, a protezione di Tatarusanu. A centrocampo la coppia formata da Tonali e Bennacer; davanti mancherà anche De Ketelaere, dunque spazio a Brahim Diaz come trequartista centrale con l’opzione Krunic sulla destra, sull’altro versante agirà Rafael Leao con Giroud da prima punta, l’alternativa per gli esterni potrebbe sicuramente essere Rebic.

Per quanto riguarda il Chelsea, nel 4-2-3-1 di Potter tornano titolari Reece James, a destra in difesa, e Kovacic che si prende il posto a centrocampo affiancando Jorginho; poi ecco Wesley Fofana a fare coppia con Koulibaly davanti ad Arrizabalaga (preferito a Edouard Mendy), a sinistra dovrebbe giocare Cucurella. Davanti invece ci aspettiamo che Sterling si riprenda la maglia sull’esterno; Mount giocherà centrale, a sinistra possibile conferma per Pulisic che è insidiato da Ziyech mentre come prima punta il ballottaggio è tra Havertz, che può anche fare un passo indietro, e Aubameyang.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Milan Chelsea, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,05 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 2,40 volte la giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA