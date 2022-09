Diretta/ Salisburgo Milan Youth League, streaming video e tv: trasferta ostica

DIRETTA SALISBURGO MILAN YOUTH LEAGUE: ESORDIO EUROPEO!

Salisburgo Milan di Youth League sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Schlager: allo stadio Untersberg-Arena si gioca alle ore 15.00 di martedì 6 settembre, prima giornata nel gruppo E della Champions League 2022-2023 dedicata alle formazioni Under 19. Arriva l’esordio europeo per la formazione rossonera allenata da Ignazio Abate, reduce da un avvio tra luci e ombre nel campionato Primavera e pronta a rilanciare le ambizioni del Diavolo.

Salisburgo e Milan sono tra le formazioni favorite per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Austriaci e Diavolo dovranno fare i conti con il Chelsea, che ha investito molto in estate come dimostrato dall’affare Casadei, e con la Dinamo Zagabria, che storicamente vanta una cantera di altissima qualità.

SALISBURGO MILAN YOUTH LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Milan Youth League sarà trasmessa su Sky Sport: tutti gli appassionati avranno dunque la possibilità di accendere il loro televisore e assistere al match. In alternativa potranno dotarsi di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e attivare il servizio di diretta streaming video offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO MILAN YOUTH LEAGUE

Dopo aver presentato la diretta di Salisburgo Milan di Youth League, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni del match che prenderà il via tra pochi minuti in terra austriaca. Gli allenatori delle due squadre stanno valutando gli ultimi dubbi del caso: sia il tecnico dell’RB che Ignazio Abate stanno risolvendo gli ultimi nodi. Partiamo dal Salisburgo, in campo con il 4-3-3: Krumrey, Okoh, Molnar, Zikovic, Ibertsberger, Bijelic, Agyekum, Kjaergaard, Reischl, Havel, Berki. Passiamo adesso al Milan, con Ignazio Abate intenzionato a puntare ancora sul 4-2-3-1: Nava, Bakoune, Coubis, Paloschi, Bartesaghi, Zeroli, Marshage, Omoregbe, Cuenca, Gala, El Hilali.

