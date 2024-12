DIRETTA SORRENTO CAVESE, DISCRETO EQUILIBRIO

SeI punti di differenze in questa diretta Sorrento Cavese con i rossoneri che prima della partita vantano sei lunghezze di vantaggio. La sfida si giocherà in questo sabato 14 dicembre 2024 alle ore 15:00 in una sfida molto agguerrita. I rossoneri sono incappati in una sconfitta esterna contro l’Avellino di misura, perdendo così la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi ovvero l’1-1 con il Picerno, l’1-0 al Messina e infine il 3-0 nell’altro derby campano col Giugliano.

La Cavese invece sta ancora vivendo un momento complicato dato che l’ultimo successo è datato 17 novembre, 3-0 al Taranto. Successivamente sono arrivati i ko con Audace Cerignola e Juventus U23, intervallati dall’1-1 a Catania.

DOVE VEDERE DIRETTA SORRENTO CAVESE, STREAMING VIDEO TV

Se volete vedere la diretta Sorrento Cavese siete obbligati ad essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Questo porta dunque a poter vedere la diretta streaming dell’incontro di campionato all’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SORRENTO CAVESE

Guardiamo assieme le probabili formazioni Sorrento Cavese. I rossoneri scenderanno in campo secondo il modulo 4-3-3. Tra i pali Del Sorbo, protetto dal quartetto Todisco, Di Somma, Blodnett e Carotenuto. A centrocampo De Cristofaro, Palmiero e Bocca. In avanti Guadagni, Musso e Bolsius.

Stesso assetto tattico da parte della Cavese che in porta metterà Boffelli, difeso qualche metro più avanti da Rizzo, Peretti, Saio e Loreto. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Baorne, Pezzella e Vitalie con Diarrassouba, Diop e Sorrento in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SORRENTO CAVESE

Chiudiamo l’analisi di questa partita con le quote per le scommesse della diretta Sorrento Cavese. I rossoneri partono con i favori del pronostico a 2.20. Il segno X del pareggio è dato a 3 con il 2 fisso a favore dei bianconeri a 3.20.

L’Over 2.5 è quotato dai bookmakers a 2.10 con l’Under a 1.60. Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.78.