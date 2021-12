Diretta/ Salisburgo Siviglia (risultato finale 1-0) streaming: la decide Okafor!

DIRETTA SALISBURGO SIVIGLIA (RISULTATO 1-0): LA DECIDE OKAFOR!

Inizia la ripresa tra Salisburgo e Siviglia, si riparte dallo zero a zero. Rakitic di testa per Munir che trova la traversa! Okafor! La sblocca il Salisburgo! Adeyemi scende sulla destra e mette un bel cross per Okafor che con il destro non lascia scampo al portiere avversario. Siviglia che deve vincere se non vuole abbandonare la Champions League. Jordan si prende il secondo giallo e lascia il Siviglia in dieci uomini! Conclusione pericolosa di Cesko dalla distanza, salva il portiere avvesario. Termina il match, Salisburgo agli ottavi mentre il Siviglia retrocede in Europa League. (agg. Umberto Tessier)

SUSIC PERICOLOSO

Inizia il match tra Salisburgo e Siviglia. Servizio in profondità per Okafor che viene chiuso. Koundè ci prova di testa ma non inquadra la porta. Ocampos per Montiel che crossa, il pallone è facile preda del portiere avversario. Gomez fa tutto da solo e calcia, respinge la difesa del Salisburgo. Rakitic da fuori area, palla fuori di poco. Susic calcia dal limite dell’area e per un soffio non trova il gol. Risponde Rakitic da fuori area, para facile il portiere avversario. La prima frazione termina a reti bianche, attualmente, con la vittoria del Lille sul campo del Wolfsburg, Salisburgo secondo e Siviglia terzo. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA SALISBURGO SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Salisburgo Siviglia sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci al fischio d’inizio della diretta di Salisburgo Siviglia, match della stessa giornata di Champions League: pure mentre stanno facendo il loro ingresso in campo le formazioni ufficiali, andiamo a leggere qualche statistica importante, fin qui segnata. Partendo dai padroni di casa, ecco che leggiamo per gli austriaci nel girone G la seconda posizione in graduatoria, con 7 punti e un tabellino composto da 2 vittorie e un pareggio. Il Salisburgo pure non si è dimostrato poi particolarmente attendo alla statistica dei gol: il bilancio è positivo, ma segnato solo sul 7:6.

Altri numeri per il Siviglia, al terzo gradino del podio, ma con sei punti e solo una vittoria e tre pareggi all’attivo: gli spagnolo inoltre fin qui hanno segnato pochissimo, solo 5 gol a fronte degli appena 4 subiti dalla difesa. Ora però serve dare la parola al campo: si comincia! SALISBURGO (4-4-2): Kohn; Kristensen, Onguéné, Solet, Ulmer; Sucic, M. Camara, Aaronson, Seiwald; Okafor, Adeyemi. Allenatore: Matthias Jaissle SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; G. Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson; Jordan, Fernando, Rakitic; Ocampos, Munir, A. Gomez. Allenatore: Julen Lopetegui (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

La diretta di Salisburgo Siviglia non è una novità di questa stagione. Le due squadre infatti si erano già affrontate nel primo turno di Coppa Uefa della stagione 2008/09, edizione vinta clamorosamente dallo Shakhtar Donetsk. In quel doppio scontro gli andalusi vinsero sia all’andata che al ritorno sempre con lo stesso risultato, cioè 2-0. Nel primo match siglarono i gol Diego Capel e Adriano, mentre al ritorno fu decisivo il francese Kanoute con il secondo realizzato su calcio di rigore. All’andata il match di Siviglia è terminato 1-1 con due calci di rigore. A Sucic rispose Rakitic con un pareggio che non fece felice nessuna delle due squadre.

Il Salisburgo ha affrontato diverse squadre spagnole oltre questa tra cui Valencia, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad e Atletico Madrid. Prima della sfida dell’andata il Siviglia non aveva mai affrontato un club austriaco, dunque questa è la prima volta in assoluto che va in Austria in una competizione ufficiale. Sarà dunque interessante aggiornare questo bilancio dopo la gara che si disputerà oggi. (Matteo Fantozzi)

GLI SPAGNOLI DEVONO VINCERE

Salisburgo Siviglia, in diretta mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena di Salisburgo, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della UEFA Champions League. Massimo rischio per entrambe le squadre in un girone dalle distanze strettissime: Lille primo a 8 punti, Salisburgo secondo a 7, Siviglia terzo a 6 e Wolfsburg ultimo a 5. Agli austriaci basterà di fatto un pareggio, vista la classifica avulsa favorevole rispetto a Lille e Wolfsburg anche in caso di arrivo a 3 a 8 punti.

Il Siviglia invece non ha scelta, deve vincere in Austria, ma comunque è ancora padrone del proprio destino. La formazione andalusa infatti a 9 punti potrebbe finire seconda dietro il Lille, ma in caso di ko francese in Germania addirittura chiuderebbe al primo posto facendo bottino pieno a Salisburgo. All’andata il match è terminato 1-1 al Sanchez Pizjuan, con il Salisburgo che ebbe l’occasione di calciare ben tre rigori nel primo tempo, realizzandone però appena uno.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO SIVIGLIA

Le probabili formazioni della diretta Salisburgo Siviglia, match che andrà in scena alla Red Bull Arena di Salisburgo. Per il Salisburgo, Matthias Jaissle schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Köhn; Kristensen, Solet, Onguéné, Ulmer; Camara; Sučić, Aaronson, Seiwald; Adamu, Adeyemi. Risponderà il Siviglia allenato da Julen Lopetegui con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bounou; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, Rafa Mir, Gómez.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Salisburgo Siviglia, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3.00 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3.50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.25 volte l’importo investito.



