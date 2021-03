DIRETTA/ Sambenedettese Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA SAMBENEDETTESE AREZZO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sempre più vicina la diretta di Sambenedettese Arezzo, proviamo allora a dire qualcosa sulla storia di questa partita, che vanta un discreto numero di precedenti, dei quali tuttavia solamente cinque sono stati validi in passato per il girone B del campionato di Serie C, come sarà oggi nel lunch match di San Benedetto del Tronto. Per l’Arezzo questa è una partita decisamente complicata nella categoria, dal momento che il bilancio parla di due vittorie per la Sambendettese, tre pareggi e nessuna affermazione per la compagine toscana, che dunque insegue anche nel bilancio delle reti segnate, che sono 8-5 in favore della Sambenedettese. Sempre nel girone B di Serie C, sono finora due le partite giocate nelle Marche, con un bilancio di una vittoria dei padroni di casa e un pareggio. Infine, ricordiamo che la partita d’andata di questo campionato finì con una vittoria per 2-3 ad Arezzo della Sambenedettese mercoledì 2 dicembre scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMBENEDETTESE AREZZO: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Sambenedettese Arezzo, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà una sfida valevole per la decima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Squadre impegnate in zone di confine in classifica, la Samb non vince da 7 partite consecutive in campionato, ma dopo 3 sconfitte consecutive ha lanciato un segnale incoraggiante andando a pareggiare in casa del Perugia lanciato nella corsa verso la Serie B. Marchigiani decimi a +1 dal Mantova, per la qualificazione ai play off tutto è ancora in bilico. Lo stesso vale per l’Arezzo nella corsa salvezza, toscani a -3 dal Ravenna penultimo dopo l’ultimo pareggio contro il Mantova. L’Arezzo continua a soffrire difensivamente con 54 gol incassati, ma nelle ultime 3 partite la squadra allenata da Roberto Stellone ha raccolto 5 punti e sembra ancora convinta di poter evitare la retrocessione diretta. La Sambenedettese cerca invece una svolta per una vittoria interna che manca dal 24 gennaio scorso.

DIRETTA SAMBENEDETTESE AREZZO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sambenedettese Arezzo sarà trasmessa sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l'appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE AREZZO

Le probabili formazioni della sfida tra Sambenedettese e Arezzo presso lo stadio Riviera delle Palme. I padroni di casa allenati da Paolo Montero scenderanno in campo con un 3-4-1-2 e questo undici titolare: Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Lavilla, D’Angelo, Angiulli, Malotti; Terracino; Nocciolini, Lescano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto Stellone con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Sala; Luciani, Borghini, Kodr, Karkalis; Belloni, Altobelli, Di Paolantonio, Di Grazia; Cutolo, Piu.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Sambenedettese e Arezzo, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.75 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.33 volte la posta scommessa.

