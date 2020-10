Diretta Sambenedettese Mantova/ Streaming video tv: grande sfida (Serie C)

DIRETTA SAMBENEDETTESE MANTOVA: SFIDA INTRIGANTE

Sambenedettese Mantova, in diretta dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 ottobre 2020, è una delle partite senza dubbio più interessanti della quinta giornata di Serie C 2020-2021 per quanto riguarda il girone B. Infatti la diretta di Sambenedettese Mantova si presenta con gli ottimi risultati di domenica scorsa di entrambe le formazioni: la Sambenedettese ha vinto per 0-2 il derby marchigiano sul campo del Fano, mentre per il Mantova è arrivato un vero e proprio trionfo, cioè la vittoria per 5-1 nel big-match contro il Perugia. Chi riuscisse a vincere oggi, darebbe continuità e di sicuro guadagnerebbe posizioni in una classifica che è ancora di medio livello in questo momento, con sette punti per la Sambenedettese e quota sei punti invece per il Mantova. Anche se di certo non si possono fare bilanci per ora, è chiaro che chi dovesse vincere si candiderebbe al ruolo di protagonista di questo nuovo campionato di Serie C.

DIRETTA SAMBENEDETTESE MANTOVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta tv di Sambenedettese Mantova non è disponibile, ma c’è una bella notizia per tutti gli appassionati: per questa stagione infatti, ancora una volta, il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite di campionato e Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE MANTOVA

Andiamo adesso a tratteggiare le probabili formazioni di Sambenedettese Mantova, due squadre reduci da convincenti vittorie, per cui è doveroso prendere a riferimento i titolari schierati settimana scorsa dai due allenatori. Per la Sambenedettese modulo 4-3-1-2 con Nobile in porta; Lavilla, Cristini, D’Ambrosio e Liporace nella retroguardia a quattro; Mawuli, Angiulli e D’Angelo nel terzetto di centrocampo; Bacio Terracino trequartista dietro a Maxi Lopez e Lescano. Per il Mantova invece si riparte da un altro 4-3-1-2 con Tozzo in porta, protetto dai quattro difensori Bianchi, Milillo, Checchi e Panizzi; a centrocampo il terzetto con Felippe, Zibert e Gerbaudo; sulla trequarti Guccione alle spalle dei due attaccanti, che erano stati Cheddira e Vano nel trionfo contro il Perugia.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche ai pronostici su Sambenedettese Mantova in base a quanto ci dice l’agenzia Snai. Favoriti sulla carta i padroni di casa marchigiani, il segno 1 infatti è quotato a 2,10, mentre poi si sale per il pareggio (naturalmente segno X) che è quotato a 3,10 e si raggiunge infine 3,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria del Mantova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA