Oaktree, ufficiale l’acquisto dell’Inter/ “Il focus sarà sulla stabilità economica” (22 maggio 2024)

L’INTER OAKTREE ORA PARLA AMERICANO, IL PRESIDENTE ZHANG SALUTA

Dalla Cina agli Stati Uniti: non stiamo parlando di un volo intercontinentale, ma del passaggio di consegne in casa Inter. A mezzanotte del 22 maggio è scaduto il termine utile per Steven Zhang di saldare il debito nei confronti di Oaktree, che dunque escuterà il pegno acquisendo il 99,6% della società neroazzurra, operazione che richiederà comunque 15/20 giorni. Si può dunque definire ufficialmente chiusa l’era Steven Zhang.

Nessun colpo a sorpresa o bonifico last minute, l’ormai ex presidente meneghino saluta dopo 6 anni che hanno visto l’Inter arrivare a vincere il 20esimo Scudetto, anticipando i cugini rossoneri nella conquista della seconda stella, e giocarsi una finale di Champions League, arrendendosi solo dinanzi al Manchester City di Pep Guardiola. Ora inizierà una nuova era nella Milano neroazzurra.

INTER-OAKTREE, ORA E’ UFFICIALE: IL COMUNICATO

Come abbiamo detto, ci vorranno una ventina di giorni per il tempo tecnico del cambio di proprietà. Sempre in questo lasso di tempo, Oaktree ne approfitterà per la nomina del board con i membri del CdA. Ancora da decidere il presidente mentre dal punto di vista delle deleghe operative, si legge su Sky, dovrebbe rimanere saldo al timone Giuseppe Marotta fino al suo ritiro.

Poco dopo le 11:00 è arrivata l’ufficialità del passaggio di consegne attraverso un comunicato che fa riferimento “al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell’Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro”.

“FOCUS SULLA STABILITA’ OPERATIVA E FINANZIARIA DEL CLUB”

Sempre attraverso il comunicato, si possono leggere alcune parti interessanti come quella che riguarda l’aiuto da parte di Oaktree nel maggio 2021, mentre l’Inter si avviava a registrare perdite finanziarie record per l’esercizio finanziario 2020/2021. Il fondo americano ha fornito le risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del Club e continuare così ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti.

Oltre a menzionare il passato, Oaktree ha annunciato l’obiettivo di “conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’Inter”. Questo verrà gestito con un obbligatorio focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del Club e i suoi stakeholder. Alejandro Cano, Managing Director, ha rassicurato i tifosi spiegando che Oaktree “conosce la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter”, prendendosi l’impegno per il successo a lungo termine dei nerazzurri, ribadendo però l’obiettivo iniziale della stabilità operativa e finanziaria del Club.

