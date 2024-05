DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: il dominio di Pogacar! (17^ tappa, 22 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: IL DOMINIO

Ci avviciniamo alla 17^ tappa del Giro d’Italia 2024 e il focus non può che andare su Tadej Pogacar: con la splendida impresa di ieri lo sloveno ha ormai blindato una maglia rosa che probabilmente non è mai stata in discussione, ma che Pogacar sta comunque onorando ogni volta che può. Il primo in classifica ha già vinto cinque tappe in questa edizione: vada come vada non riuscirà a raggiungere il record di Alfredo Binda che nel 1927 ne vinse 12, ma del resto va anche detto che quello era un altro ciclismo e nell’epoca attuale già portare a casa cinque tappe in una singola edizione di un grande giro è davvero tantissimo.

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Pogacar ha vinto la 16^ tappa, maglia rosa immensa! (21 maggio)

Aggiungiamoci che oggi Pogacar potrebbe anche decidere di fare un’altra impresa e che gli resta forse qualche altra giornata per arrivare davanti a tutti, e la ricetta è servita: forse un altro traguardo cui potrebbe puntare lo sloveno è quello di rifilare almeno 10 minuti di distacco al secondo in classifica, anche in questo caso siamo molto lontani dal record ogni epoca ma già vedere un Pogacar con oltre 7 minuti alla partenza della 17^ tappa è tantissimo. Insomma: lo sloveno si appresta a dominare anche in questi ultimi giorni, oppure finalmente deciderà di tirare – più che giustamente – il freno a mano? Lo scopriremo… (agg. di Claudio Franceschini)

Giro d'Italia 2024, corridori disertano partenza/ Via a Livigno cancellato: non c'era nessuno (21 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

La diretta tv del Giro d’Italia 2024 seguirà lo stesso canovaccio anche per la 17^ tappa: sarà la televisione di stato a trasmettere la corsa rosa e le prime immagini arriveranno da Rai Sport, canale 58 del vostro telecomando, ma come sempre dalle ore 14:00 ci si sposterà su Rai 2 e qui seguiremo tutta la giornata sino al termine, con il Processo alla Tappa che scatterà subito dopo. Da ricordare ovviamente l’appuntamento con la diretta streaming video, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore: sarà con il sito di Rai Play oppure, sempre senza costi aggiuntivi, installando e attivando la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO D’ITALIA 2024

DIRETTA GIRO D'ITALIA 2024, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 15^ tappa, show in maglia rosa! (19 maggio)

UNA TAPPA CON CINQUE PASSI!

Avremo ancora uno straordinario appuntamento con la diretta del Giro d’Italia 2024: anche la 17^ tappa, come le due che l’hanno preceduta, prevede un arrivo in montagna e dunque siamo nel momento decisivo di una corsa rosa che comunque dovrebbe già essere chiusa, visto lo strapotere di Tadej Pogacar. Oggi si corre la Selva di Val Gardena-Passo del Brocon di 159 Km: un grande spettacolo, che come detto segue quello di ieri in cui come sappiamo la 16^ tappa è stata ridotta agli ultimi 118 Km a causa del maltempo – con anche il “giallo” della diserzione dei corridori alla passerella di Livigno.

Una tappa senza Stelvio che è stata vinta da Tadej Pogacar, che per la quinta volta in questo Giro d’Italia 2024 ha alzato le braccia al cielo al traguardo e ormai non ha più aggettivi che ne possano descrivere il dominio, perchè anche in una situazione in cui stava agevolmente gestendo i rivali di classifica (o presunti tali) ha comunque deciso di attaccare sulla rampa finale, andando a riprendere e staccare chi gli stava davanti e festeggiare per l’ennesima volta. Vedremo cosa porterà in dote la diretta del Giro d’Italia 2024 con l’appassionante 17^ tappa, che sarà tutta da vivere.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: IL PERCORSO DELLA 17^ TAPPA

La diretta del Giro d’Italia 2024 ci fa compagnia dalle ore 12:30 con la 17^ tappa: breve ma di straordinaria intensità, perché oggi si scaleranno ben cinque passi. Nell’ordine: il passo Sella già in partenza, il Rolle, il passo Gobbera e il passo Brocon. Sono quattro, ma il quinto è ancora il Brocon che, dopo la discesa che porterà a Pieve Tesino, sarà affrontato dall’altro versante della Val Malena sino al traguardo, in particolar modo saranno terribili gli ultimi due chilometri con pendenze al 12% e tornanti molto stretti, una salita che può spaccare le gambe e ovviamente creare grande selezione.

I fuochi d’artificio potrebbero comunque già esserci prima: il passo Rolle è un GPM di prima categoria (così come l’arrivo finale, ovviamente) mentre il Sella e il primo Brocon sono di seconda categoria, leggermente più abbordabile il Gobbera ma anche con quello si potrebbe non scherzare. Alla fine dei conti, l’unico tratto “agevole” nella 17^ tappa sarà l’attraversamento della Val di Fassa, dopo la discesa del Sella circa 27 chilometri fino ad arrivare a Predazzo. Noi aspettiamo grandi cose e tantissime emozioni dalla diretta del Giro d’Italia 2024, vedremo…

CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) in 59h01’09’’

2. Daniel Martinez (COL) +7’18’’

3. Geraint Thomas (GBR) +7’40’’

4. Ben O’Connor (AUS) +8’42’’

5. Antonio Tiberi (ITA) +10’09’’

6. Thymen Arensman (NED) +10’33’’

7. Romain Bardet (FRA) +12’18’’

8. Filippo Zana (ITA) +12’43’’

9. Einer Rubio (COL) +13’09’’

10. Jan Hirt (CZE) +14’07’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA