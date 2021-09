Diretta/ Sampdoria Atalanta (Primavera) streaming video tv: big match di giornata

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA: BELLA SFIDA!

Sampdoria Atalanta, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 10.45 presso il Centro Sportivo Mugnaini, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Big match di giornata, soprattutto alla luce di ciò che le due squadre avevano saputo far vedere nella scorsa giornata. Il campionato della Sampdoria è iniziato con un’inaspettata sconfitta in casa contro la Spal. Il che ha scatenato la reazione dei blucerchiati che nella scorsa giornata si sono letteralmente scatenati, riuscendo a realizzare 6 gol in casa del Napoli e dimostrandosi all’altezza della squadra che l’anno scorso ha chiuso in testa la regular season.

Diretta/ Salernitana Atalanta (risultato finale 0-1): granata beffati

L’Atalanta dalla sua viene da una brillante vittoria contro la Juventus, un 4-2 spettacolare che ha permesso a loro volta agli uomini di Brambilla di riscattare la sconfitta all’esordio contro l’Atalanta, pur maturata con un combattuto 3-2. Match importante dunque anche ai fini della classifica, pur alle prime giornate entrambe le formazioni puntano a lanciarsi verso il vertice della classifica come è accaduto nella passata stagione, con Sampdoria e Atalanta protagoniste dei play off Scudetto.

Diretta/ Villarreal Atalanta (risultato finale 2-2): pareggia Gosens!

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Atalanta Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sampdoria Atalanta Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Mugnaini. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Esposito; Somma, Bonfanti, Aquino, Migliardi, Chilafi, Yepes, Paoletti; Mané, Di Stefano, Polli. Risponderà l’Atalanta allenata da Massimo Brambilla con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Dajcar; Ceresoli, Bernasconi, Scalvini, Berto; Sidibe, Zuccon, Chiwisa; Omar; Oliveri, Lozza.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL ATALANTA/ Quote: attenzione a Koopmeiners!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Mugnaini, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA