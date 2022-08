DIRETTA/ Sampdoria Atalanta video streaming tv: colpaccio orobico nello scorso torneo

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA: IL TESTA A TESTA STORICO

La diretta di Sampdoria Atalanta si è giocata in Serie A prima di oggi in altre 50 occasioni. Si tratta di 28 successi per i blucerchiati, 8 per la Dea e 14 pareggi. La squadra ligure ha segnato 77 reti mentre i nerazzurri ne hanno fatti 39. La gara col maggior numero di gol è un 4-2 della stagione 1948/49 che ha regalato grandissime soddisfazioni al pubblico di casa. Il risultato più frequente invece è l’1-0 che è uscito ben otto volte. L’ultimo precedente è un 1-3 dell’ottobre 2021 una gara sbloccata al decimo da Ciccio Caputo e ribaltata negli undici giri di orologio dopo dall’autogol di Askildsen e la rete di Zapata.

Il sigillo lo mise nel finale Ilicic al minuto 95. La Samp non vince in casa contro questo avversario dall’ottobre 2017 una gara terminata 3-1. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 21 con Cristante. Nella ripresa la ribaltavano Zapata stesso, in gol con entrambe le casacche dunque in questa stagione, e Caprari. Nel finale la rete la mise a segno Linetty. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

DIRETTA SAMPDORIA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Sampdoria e Atalanta? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 1^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

OSPITI FAVORITI!

Sampdoria Atalanta, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. Gasperini riparte sulla graticola con la sua Atalanta, col tecnico che ha deciso di proseguire il suo ciclo in nerazzurro per la prima volta fuori dall’Europa dopo 5 stagioni e soprattutto dopo un calciomercato che, in attesa delle ultime trattative, non sembra aver accontentato pienamente le esigenze del tecnico, come da lui stesso ammesso.

Dall’altra parte la Sampdoria ha confermato Giampaolo ma ha vissuto un mercato in tono minore, anche a causa della difficile transizione societaria. Samp che riparte con l’ambizione di un campionato più tranquillo rispetto a quello della passata stagione. Atalanta vincente 1-3 il 27 ottobre 2021 nell’ultimo precedente disputato nella Genova blucerchiata, la Sampdoria non batte i bergamaschi tra le mura amiche dal 3-1 datato 15 ottobre 2017.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Risponderà l’Atalanta allenato da Gian Piero Gasperini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Okoli, de Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Zapata, Muriel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











