Diretta/ Sampdoria Benevento streaming video e tv: Pippo Inzaghi rilancia (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA BENEVENTO: RANIERI PROVA IL RISCATTO!

La diretta Sampdoria-Benevento, sabato 26 settembre alle ore 18.00 presso lo stadio Vigorito, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. In realtà il sipario si alzerà ufficialmente per la squadra allenata da Pippo Inzaghi, dopo il rinvio col match dell’Inter che ha chiesto più giorni per la preparazione, dopo aver chiuso quasi a fine agosto l’Europa League con la finalissima perduta contro il Siviglia. I sanniti hanno condotto un mercato ambizioso: dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B vogliono provare a imporsi e cogliere una salvezza tranquilla, dopo la precedente esperienza in Serie A chiusasi con un’inevitabile retrocessione, nella quale sono incappati soprattutto a causa della pesantissima serie di quattordici sconfitte consecutive a inizio campionato. Dall’altra parte la Sampdoria ha iniziato incassando un tris all’Allianz Stadium contro la Juventus. Difficile iniziare il campionato in casa dei campioni d’Italia, ma il tecnico Ranieri ha tirato le orecchie ai suoi a fine partita per la scarsa determinazione messa in campo dai blucerchiati al cospetto di un avversario così importante, chiedendo un cambio di passo deciso proprio a partire da questo match interno contro il Benevento.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA BENEVENTO SAMPDORIA

La diretta tv di Sampdoria Benevento viene affidata alla televisione satellitare: esclusiva degli abbonati, potrà essere seguita su Sky Sport e dunque accedendo al canale 253 del decoder. I clienti Sky avranno come di consueto la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per avere le immagini in diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà armarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BENEVENTO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sampdoria Benevento, sabato 26 settembre alle ore 18.00 presso lo stadio Vigorito. La Sampdoria allenata da Claudio Ranieri dovrebbe affrontare il match con un 4-4-2 così schierato: Audero in porta; Berezynski sulla fascia destra, Yoshida e Tonelli centrali e Augello laterale mancino nella difesa a quattro; sull’out di destra a centrocampo si muoverà Depaoli con Jankto sulla corsia opposta mentre Thorsby e Ekdal saranno i due centrali. In attacco Bonazzoli farà coppia con Quagliarella. Il Benevento di Filippo Inzaghi sceglierà il 4-3-2-1 come modulo di partenza e questo undici titolare: Montipò tra i pali; Maggio laterale destro di difesa e Barba sulla fascia sinistra, con Glik e Caldirola impiegati come centrali. Ionita, Schiattarella e Dabo formeranno il terzetto sulla mediana, con Caprari e Roberto Insigne impiegati a sostegno dell’unica punta di ruolo, Lapadula.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per Sampdoria Benevento vedono la formazione di casa quotata 2.00 per la vittoria, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50 e la vittoria in trasferta quotata 3.65. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota dell’over 2.5 fissata a 1.73, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 2.00.



