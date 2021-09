DIRETTA/ Sampdoria Bologna Primavera video streaming tv: blucerchiati ok di recente

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA: TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Sampdoria Bologna Primavera, possiamo dare uno sguardo circa la storia recente di questa partita. Blucerchiati e rossoblù hanno naturalmente grande tradizione anche a livello Primavera, per cui con gli ultimi dieci precedenti ufficiali tra Sampdoria e Bologna si torna indietro solamente fino al gennaio 2014. Il dato statisticamente più interessante è che non c’è stato nemmeno un pareggio in queste dieci partite, con la Sampdoria in vantaggio con sette successi a fronte delle tre vittorie per il Bologna.

Sei affermazioni per le squadre di casa e quattro colpaccio in trasferta, il fattore campo dunque non incide molto. La Sampdoria Primavera ha dominato nello scorso Campionato Primavera 1, perché i blucerchiati hanno vinto in casa per 2-0 all’andata sabato 30 gennaio 2021 e hanno replicato anche sul campo del Bologna al ritorno, con un successo per 2-3 domenica 16 maggio scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Bologna Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

DORIA FAVORITA!

Sampdoria Bologna, in diretta lunedì 27 settembre 2021 alle ore 15.00 presso il campo 3 Campanili sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Tanti alti e bassi in avvio di stagione per le due formazioni, pur partite con obiettivi iniziali abbastanza diversi. La Sampdoria sembrava essersi sbloccata con l’1-6 rifilato a domicilio al Napoli, sfida in cui si era vista la brillantezza della formazione che aveva chiuso in testa alla classifica la regular season dello scorso campionato. I blucerchiati hanno però avuto filo da torcere anche nel 2-2 interno contro un’Atalanta sempre difficile da affrontare.

Il Bologna ha raccolto solo un punto nelle prime tre uscite stagionali, confermando le difficoltà della scorsa stagione in cui la salvezza era stata strappata dai felsinei solo grazie alla vittoria nei play out contro la Lazio. Anche in Coppa Italia i rossoblu hanno dovuto mandar giù un boccone amaro, perdendo ai tempi supplementari la sfida contro il Pisa 2-3 e risultando così eliminati dalla competizione. Il campo della Samp è uno dei più difficili da affrontare in campionato ma servirà una reazione al Bologna per non ritrovarsi immediatamente impelagato nei bassifondi della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sampdoria Bologna, match che andrà in scena al 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Esposito; Migliardi, Aquino, Somma, Mané; Polli, Paoletti, Mpie; Pozzato, Di Stefano, Malagrida. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Amey, Stivanello, Casadei, Corazza; Motolese, Pagliuca, Wieser; Pietrelli, Raimondo, Onesti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al 3 Campanili, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

