Diretta/ Sampdoria Brescia streaming video tv: test di livello (Amichevole)

DIRETTA SAMPDORIA BRESCIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Sampdoria Brescia, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia sarà una sfida amichevole tra la formazione blucerchiata e quella lombarda. Test di livello per entrambe le compagini, che stanno iniziando a veder crescere il valore degli avversari in questo precampionato. Il Brescia affronta una squadra di Serie A, primo impegno dopo la delusione del ko nei play off contro il Monza che ha impedito il ritorno in Serie A delle Rondinelle.

La Sampdoria ha già affrontato la settimana scorsa una formazione di Serie B, 1-1 contro il Parma con i blucerchiati che lamentano ancora un certo immobilismo sul mercato, con i blucerchiati che attendono nuovi acquisti per rinforzare il gruppo a disposizione di Marco Giampaolo. Brescia e Sampdoria tornano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente in Serie A del primo agosto 2020, 1-1 il risultato finale in quell’occasione.

DIRETTA SAMPDORIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Brescia non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società scaligera, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Sampdoria Brescia. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che la Sampdoria o il Brescia mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Brescia, amichevole che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Yepes; Candreva, Rincón, Verre, Sabiri; Caputo. Risponderà il Brescia allenato da Pep Clotet con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Andrenacci; Karacic, Adorni, Cistana, Garofalo; Bisoli, van de Looi, Galazzi; Niemeijer, Bianchi; Moreo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

